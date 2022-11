Stats - Les chiffres d'une saison étourdissante pour Ducati

Après des années d'efforts déçus et de deuxièmes places au championnat, Ducati a cette fois réussi à faire main basse sur le titre suprême en MotoGP, celui des pilotes, grâce à Pecco Bagnaia. Mais la marque s'est également appropriée la quasi-totalité du palmarès, avec des résultats témoignant à la fois des performances pures de sa machine mais découlant aussi d'une stratégie offensive lui ayant permis de fournir le tiers du plateau.

>> C'est bien simple, jamais encore Ducati n'avait connu meilleure saison en vingt ans de MotoGP : cette campagne 2022 a ramené le groupe italien vers la triple couronne (pilotes, constructeurs, équipes) avec un score inédit de 12 victoires sur un total de 32 podiums.

>> Quinze ans après celui décroché par Casey Stoner, le titre de Pecco Bagnaia est le deuxième qui revient à Ducati, et pour la première fois la marque a même placé deux pilotes sur le podium final du championnat grâce à la troisième place d'Enea Bastianini.

>> Comme en 2007, Ducati a remporté la triple couronne en décrochant également les titres constructeurs et équipes. Chez les constructeurs, c'est son quatrième sacre, le troisième consécutif. Avec 448 points, la marque fait bien mieux que les trois fois précédentes, puisque cela donne une moyenne de 22,4 points par course, supérieure donc à celle de la glorieuse année 2007 (21,88 points/course). Et, surtout, avec une marge de 192 points sur la deuxième marque classée, Ducati bat le record de la plus forte avance observée dans ce classement depuis la création du MotoGP, au-dessus des 170 unités de Honda en 2003 (avec toutefois 16 Grands Prix à l'époque et non 20).

>> Au classement des équipes, c'est le troisième titre du team officiel Ducati, le deuxième consécutif. Et la moyenne est quasiment la même puisque le binôme Bagnaia-Miller a empoché 22,7 points/course.

>> Plus largement, Ducati a pu compter sur la force de son armada cette année. Cela vaut en qualifications, puisque chacun des huit pilotes de la marque a obtenu au moins un placement en première ligne. Six fois cette saison, ils ont verrouillé cette première ligne de la grille, et cela s'est même étendu au top 5 lors de deux Grands Prix (Amériques et Italie). Cette tendance avait déjà commencé avant cette année, au point que l'on en est à une série de 40 courses avec au moins un pilote Ducati en première ligne.

>> Ils sont sept à avoir connu la pole position pour Ducati cette année, un record pour un constructeur dans la catégorie reine puisque personne n'avait encore fait mieux que cinq (Suzuki). Avec 16 poles cette saison, Ducati égale par ailleurs le record jusqu'ici détenu par Honda. Et c'est bien sûr Bagnaia qui sort du lot, à la fois vainqueur du BMW M Award (qui récompense l'ensemble des performances cumulées en qualifications) et du prix du plus grand nombre de pole positions.

>> Et la force du clan Ducati s'est aussi, bien sûr, exprimée en course : six pilotes de la marque sont montés sur le podium et ils sont trois à avoir pu gagner (Bagnaia sept fois, Bastianini quatre et Miller une), alors que les autres marques à avoir gouté aux joies de la victoire (Yamaha, Suzuki, KTM et Aprilia) n'ont pu compter que sur un vainqueur chacune.

>> Ducati a tellement trusté les avant-postes que les pilotes de la marque n'ont jamais manqué le podium et y ont cumulé 32 places sur l'ensemble de la saison, le meilleur score de Borgo Panigale. Plus largement, Ducati n'a plus manqué le podium depuis 26 courses !

>> Lors de 12 des 20 Grands Prix cette année, on a vu deux pilotes Ducati sabrer le champagne ensemble.

Les doubles podiums Ducati en 2022 :

>> Pecco Bagnaia a bouclé un nombre considérable de tours en tête des courses (38,7% à lui seul), mais c'est l'ensemble du groupe Ducati qui a trusté la place de leader : six d'entre eux y ont figuré, cumulant 66% des tours cette saison.

>> En course, les pilotes du constructeur ont enregistré 12 fois le meilleur temps, dont dix qui correspondaient à un nouveau record en la matière. Quant aux records absolus des pistes, ils appartiennent désormais pratiquement tous à la marque italienne, à deux exceptions près (Le Mans à Honda et le Red Bull Ring à KTM), avec neuf nouvelles références établies cette année par les Desmosedici.

>> On le disait, Ducati a écrasé le palmarès dans sa globalité, puisqu'au-delà de ces titres officiels lui sont également revenus les prix de meilleure équipe indépendante (Pramac), meilleur pilote indépendant (Enea Bastianini) et meilleur rookie (Marco Bezzecchi).

Les résultats de la saison MotoGP 2022

Résultats par pilote

Pilote Victoires Podiums Pole positions Qualifs en 1re ligne Meill. temps en course F. Bagnaia 7 10 5 11 3 E. Bastianini 4 6 1 5 3 F. Quartararo 3 8 1 5 4 Á. Rins 2 4 0 0 1 M. Oliveira 2 2 0 0 0 J. Miller 1 7 1 7 1 A. Espargaró 1 6 2 5 2 J. Martín 0 4 5 8 2 J. Zarco 0 4 2 5 2 B. Binder 0 3 0 1 1 M. Viñales 0 3 0 1 0 M. Márquez 0 1 1 5 0 M. Bezzecchi 0 1 1 2 0 P. Espargaró 0 1 0 0 0 F. Di Giannantonio 0 0 1 1 0 L. Marini 0 0 0 2 1 J. Mir 0 0 0 1 0

Résultats par constructeur

Constructeur Victoires Podiums Pole positions Qualifs en 1re ligne Meill. temps en course Ducati 12 32 16 42 12 Yamaha 3 8 1 5 4 KTM 2 5 0 1 1 Suzuki 2 4 0 1 1 Aprilia 1 9 2 6 2 Honda 0 2 1 5 0

