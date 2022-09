Stats - Ducati écrase tout et fait tomber les records au MotorLand

>> Sous les couleurs du team Gresini, Enea Bastianini a décroché sa quatrième victoire de la saison, la première depuis le Grand Prix de France.

>> Cette victoire est la dixième de Ducati cette année et il s'agit aussi du quatrième doublé de la marque.

>> Après l'écart de 0"034 qui les séparait à Misano, Enea Bastianini et Pecco Bagnaia ont été départagés par 0"042 à l'arrivée de la course d'Aragón (cette fois en faveur du pilote Gresini et non l'inverse), ce qui constitue la deuxième avance la plus faible pour un vainqueur depuis 2019.

>> Depuis le début de la saison, Ducati n'a jamais manqué le podium (et la série s'étend à 21 courses consécutives en prenant en compte la saison dernière). Au total, la marque a obtenu 24 places sur le podium cette année, ce qui égale son record établi en 2021.

Le nouveau record absolu de la piste est pour Pecco Bagnaia

>> Avec la domination de Pecco Bagnaia lors des qualifications, Ducati en est aussi à 12 pole positions cette année, un nouveau record pour le constructeur.

>> Si l'on prend en compte les qualifications au-delà de la pole, Ducati est désormais immanquable sur la première ligne de la grille de départ : cette course est en effet la 35e consécutive où l'on a vu au moins une Desmosedici dans ce trio.

>> Mieux, les Ducati trustaient entièrement la première ligne de la grille de départ ce week-end, comme à Austin, au Mugello, au Red Bull Ring et à Misano.

Tous les records sont tombés

Tous les records officiels du MotorLand ont été battus durant cette édition, et tous sont revenus au constructeur italien :

>> Ainsi, Bagnaia a amélioré de deux dixièmes et demi le record absolu, qu'il détenait déjà, avec une pole en 1'46"069.

>> En course, c'est Luca Marini qui a signé le meilleur temps, là aussi le nouveau record sur ce circuit (1'47"795) avec une amélioration de près de trois dixièmes. C'est une première pour lui en MotoGP.

>> Le record de vitesse de pointe a plusieurs fois été battu pendant le week-end, et la nouvelle référence revient à Enea Bastianini en 354,1 km/h. Le MotorLand Aragón devient la quatrième piste à la V-max la plus élevée au calendrier, après Mugello (363,6 km/h), Losail (362,4 km/h) et Barcelone (355,2 km/h).

>> Bagnaia a encore une fois mené la quasi-totalité de la course, portant son nombre de tours en tête cette saison à 167. Il faut remonter à 2019 pour trouver un pilote ayant fait mieux, en l'occurrence Marc Márquez qui avait alors réalisé une saison record. À ce stade du championnat, Bagnaia a été leader pendant 45% des tours bouclés.

>> Le temps total de la course connaît lui aussi un nouveau record en 41'35"462, soit une amélioration de neuf secondes et demie de la référence qui tenait depuis 2015 !