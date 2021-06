Stats - Oliveira et KTM de retour au sommet, série noire pour Márquez

>> Après avoir fait son retour sur le podium au Mugello, Miguel Oliveira a confirmé en décrochant à Barcelone sa troisième victoire en MotoGP.

>> KTM a connu son meilleur Grand Prix depuis le Portugal la saison dernière, non seulement en décrochant cette victoire mais aussi avec la quatrième place d'Oliveira sur la grille de départ, meilleure qualification pour la marque cette saison.

>> KTM est le cinquième constructeur à gagner le Grand Prix de Catalogne dans la catégorie reine, après Yamaha (13 victoires), Honda (11), Ducati (4) et Suzuki (1). Le meilleur résultat de la marque sur cette course était jusqu'ici une septième place, obtenue en 2019 par Pol Espargaró.

>> Oliveira a mené 21 tours de cette course. Depuis qu'il est arrivé en MotoGP, le pilote portugais s'est imposé chaque fois qu'il a bouclé au moins un tour en tête, soit aux GP de Styrie et du Portugal l'an dernier et cette fois à Barcelone.

>> Sur l'ensemble de la saison, c'est toujours Fabio Quartararo qui a mené le plus de tours, et de loin, puisqu'il en est à 60. Il n'y a qu'au GP du Qatar qu'il n'a pas occupé cette place.

>> Quartararo est une nouvelle fois parti de la pole position. Il s'agit de la 15e de sa carrière dans la catégorie reine, soit autant que Wayne Rainey, mais en 40 Grands Prix seulement. Cela vaut au Français un taux de réussite de 37,5% dans l'exercice des qualifications, contre 18% pour l'ancien pilote américain sur six saisons.

>> C'était également la cinquième pole position consécutive que décrochait Quartararo ! On n'avait plus vu ça depuis la série de sept poles de Marc Márquez entre 2013 et 2014. Pour retrouver un pilote Yamaha en pole cinq fois de suite, il faut remonter à Jorge Lorenzo en 2010. Quant au dernier Français à y être parvenu, c'était Christian Sarron en 1988.

>> En course, les pénalités reçues par Fabio Quartararo font qu'il n'y a aucune Yamaha aux quatre premières places : c'est une première depuis le GP d'Europe l'an dernier.

>> Quartararo et son coéquipier Maverick Viñales restent les deux seuls pilotes à avoir marqué des points à chaque course depuis le début de la saison.

>> Avec 33 points au compteur sur cette course, obtenus grâce à la victoire d'Oliveira et à la huitième place de Brad Binder, l'équipe officielle KTM a marqué autant que lors des cinq premiers Grands Prix de la saison. Son capital a quasiment triplé en deux courses.

>> Repsol Honda n'a en revanche pas marqué de points sur cette manche, une première depuis le Grand Prix de Saint-Marin l'an dernier.

>> C'est dû notamment à l'abandon de Marc Márquez, qui est tombé pour la troisième course de suite, ce qui ne lui était jamais arrivé depuis qu'il a rejoint le MotoGP en 2013.

>> En qualifications aussi, le champion espagnol est au plus bas par rapport à sa courbe habituelle, puisqu'il est passé par la Q1 pour la quatrième fois cette saison (sur cinq participations donc, puisqu'il a manqué les deux premiers Grands Prix), ce qui est autant qu'entre son arrivée dans la catégorie MotoGP et sa blessure (2013-2020).

Lire aussi : Le record absolu de la vitesse de pointe égalé au Mugello

>> La V-max du Circuit de Catalunya a été améliorée : le record est à présent de 355,2 km/h, établi par Jack Miller sur la Ducati. L'amélioration est de 2,3 km/h par rapport à la référence précédente. Le record précédent a par ailleurs été égalé par Johann Zarco et Jorge Martín, eux aussi sur Ducati, mais Miller est le seul à l'avoir battu au cours du week-end.

>> Même si les chiffres du week-end sont à relativiser puisque la piste a subi des travaux pendant l'hiver, on peut retenir que le meilleur temps en course établi par Zarco a été de 1'39"939 alors que personne n'avait jamais tourné en moins de 1'40 jusqu'à présent en condition de course sur cette piste. C'est la deuxième fois de suite que Zarco signe ainsi le meilleur temps en course.

partages