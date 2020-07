Stats - Quartararo, héros de la France et de Yamaha !

Fabio Quartararo a connu à Jerez ce jour de gloire qu'il attendait tant, impatient de ne plus être qu'un jeune pilote prometteur, représentant d'un glissement du MotoGP vers une nouvelle génération mais manquant encore quelque peu d'expérience.

Sa première saison dans la catégorie reine avait déjà marqué les esprits et les livres d'Histoire : meilleur rookie, meilleur pilote indépendant, il s'était classé cinquième du championnat avec sept podiums à son actif, deux meilleurs temps en course, quatre records (Jerez, Assen, Buriram, Sepang) et six pole positions.

Dès son premier Grand Prix, il s'était qualifié cinquième et s'était montré le plus rapide en course. Trois manches plus tard, il signait sa première pole, à Jerez, et battait le record de précocité de Marc Márquez en devenant le poleman le plus jeune du MotoGP. Son potentiel ne faisait plus de doute, les efforts fournis par le champion espagnol pour le contrer en étant peut-être la preuve la plus évidente.

Et pourtant, Quartararo rongeait son frein, trépignant en pensant à cette première victoire qui s'était refusée à lui pendant sa première campagne. Et puis, avec le retour à Jerez, il a connu le tournant qu'il attendait. Après cinq deuxièmes places en 2019, cette fois son huitième podium l'a vu monter sur la plus haute marche.

Cliquez sur les flèches pour passer d'une photo à l'autre.