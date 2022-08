Stats - Ducati remet les compteurs du Red Bull Ring à zéro

>> Pecco Bagnaia a remporté en Autriche sa neuvième victoire en MotoGP. S'agissant de son 60e Grand Prix dans la catégorie, son taux de réussite est de 15%, mais si l'on prend en compte les courses disputées depuis son premier succès, il y a un peu moins d'un an, il s'est imposé pratiquement une fois sur deux (47%).

>> Bagnaia n'avait jamais remporté trois Grands Prix de suite dans sa carrière mondiale, quelle que soit la catégorie. C'est désormais chose faite, avec une victoire faisant suite à celles d'Assen et de Silverstone. Lors des huit dernières courses, soit il a gagné (cinq fois) soit il est tombé.

>> Comme aux Pays-Bas et en Espagne plus tôt cette saison, Bagnaia a bouclé l'intégralité des tours en tête pour aller s'imposer. Il est toujours, et de loin, celui qui domine cet exercice avec 120 tours en tête contre 76 pour Fabio Quartararo, 22 pour Jack Miller ou encore 20 pour Jorge Martín.

>> Il est le premier Italien à gagner trois fois de suite depuis son mentor Valentino Rossi en 2008.

>> Aucun pilote Ducati n'avait plus gagné trois courses consécutives depuis Casey Stoner, en 2011. Bagnaia est le troisième pilote à s'être le plus imposé avec le constructeur italien en MotoGP, derrière Stoner justement (23) et Andrea Dovizioso (14).

Pecco Bagnaia et Jack Miller

>> Sur l'ensemble des neuf courses disputées au Red Bull Ring depuis que le MotoGP s'y rend, c'est la septième fois que Ducati gagne.

>> Le constructeur italien en est à 19 podiums consécutifs, son record absolu. C'est aussi son septième double podium depuis le début de la saison, le cinquième consécutif.

>> Comme à Austin et au Mugello, Ducati trustait aussi la première ligne de la grille de départ lors de ce Grand Prix.

>> Le poleman était toutefois inédit puisqu'il s'agissait d'Enea Bastianini qui n'avait plus connu tel honneur depuis… 2018, quand il courait en Moto3. Il est le septième poleman différent cette année, un de moins que le record pour le MotoGP !

>> La domination exercée par Ducati depuis le début de la saison est nette, tant en course qu'en qualifications :

Victoires Podiums Pole positions Premières lignes Ducati 8 20 10 26 Yamaha 3 7 1 5 Aprilia 1 7 2 6 KTM 1 2 0 0 Suzuki 0 2 0 1 Honda 0 1 0 0



>> Avec la deuxième place de Fabio Quartararo, Yamaha a obtenu son meilleur résultat au Red Bull Ring, n'ayant jamais fait mieux que troisième même en 500cc.

>> Aprilia aussi a enregistré son meilleur résultat sur place (sixième), puisque la marque n'avait jamais fait mieux que dixième. Elle est toutefois la seule du championnat actuel à ne pas encore avoir connu le podium au Red Bull Ring.

>> Aleix Espargaró reste le seul pilote à être systématiquement entré dans les points cette saison.

>> Honda ne relève toujours pas la tête, absent du podium pour la 12e course de suite, un record pour la marque dans la catégorie reine. C'est même la deuxième fois en un peu moins de deux ans que ce record est battu, avec une première série de 11 courses entre les GP de Teruel 2020 et de Catalogne 2021.

>> Honda était encore la seule marque absente du top 10 à l'arrivée de la course. Son meilleur pilote s'étant classé 14e, il s'agit du deuxième plus faible résultat du HRC cette saison après le GP d'Allemagne.

De première V-max à septième

>> Avec les modifications apportées au tracé pour cette édition, les compteurs étaient remis à zéro. Les nouveaux records du Red Bull Ring change assez nettement la place de la piste :

Le record absolu du tour s'est abaissé de plus de six secondes mais il reste dans le clan Ducati, avec la pole en 1'28"772 postée par Enea Bastianini.

La moyenne au tour, qui était de 188,0 km/h et donc la plus rapide de la saison, est passée à 176,3 km/h : c'est à présent la septième du calendrier, la nouvelle référence étant les 182,7 km/h de Buriram.

Le meilleur temps en course (1'29"854) a été établi par Jorge Martín, une première pour le pilote madrilène en MotoGP.

La vitesse de pointe est passée de 321,4 km/h à 315,7 km/h, enregistrée par Brad Binder ; c'est la seule de KTM au calendrier actuel.