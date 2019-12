Les stats et les records de la saison MotoGP en 5 actes

1 / 7 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Dès le premier Grand Prix de la saison, au Qatar, le nouveau record du top 15 le plus serré en MotoGP a été établi, avec un écart de seulement 15"093.

2 / 7 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Un nouveau record de vitesse de pointe a été établi sur sept circuits au cours de la saison, cinq fois par Ducati et deux fois par Honda. La référence absolue enregistrée dans le cadre d'un Grand Prix a notamment été battue avec une vitesse de pointe de 356,7 km/h obtenue au Mugello et à mettre à l'actif de la Ducati d'Andrea Dovizioso.

3 / 7 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Le record absolu du meilleur tour a également été battu neuf fois, soit quasiment sur un Grand Prix sur deux. Quartararo y est parvenu quatre fois et Márquez cinq.

4 / 7 Photo de: MotoGP En course, le meilleur temps a été battu sept fois : une fois par Rossi (Sepang), une fois par Dovizioso (Red Bull Ring) et les autres par Márquez (Jerez, Sachsenring, Silverstone, Buriram et Valence). C'était la première fois que Rossi établissait un meilleur temps en course depuis le GP de France 2016.

5 / 7 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Plusieurs courses ont battu leur record de durée, avec des gains spectaculaires : Red Bull Ring (gain de 5"917), Austin (6"503), Sepang (17"740), Buriram (19"499), Jerez (30"993) et Silverstone (33"161). On peut y ajouter une nouvelle référence à Valence, dont la distance a été modifiée en 2018 mais n'avait pas été parcourue en intégralité lors de cette édition pour cause de mauvais temps.

6 / 7 Photo de: Suzuki MotoGP Deux courses sont entrées dans le top 10 des arrivées les plus serrées de la catégorie reine : le GP du Qatar avec 0"023 entre Dovizioso et Márquez, et le GP de Grande-Bretagne avec 0"013 séparant Rins et Márquez. La course de Silverstone représente la quatrième arrivée la plus serrée de l'Histoire en catégorie reine, et la deuxième depuis la création du MotoGP derrière le duel Elías-Rossi à Estoril en 2006 (2 millièmes d'écart).