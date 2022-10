Stats - Rins et Márquez de retour au premier plan

>> Álex Rins a remporté sa première victoire depuis 2020, la quatrième de sa carrière dans la catégorie MotoGP.

>> Il est le septième vainqueur différent cette saison, après Enea Bastianini, Miguel Oliveira, Aleix Espargaró, Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia et Jack Miller.

>> Suzuki, qui n'avait plus gagné non plus depuis deux ans, est le cinquième constructeur différent à s'imposer cette saison.

>> Suzuki n'avait encore jamais gagné à Phillip Island en MotoGP. En revanche, Rins est un habitué puisque c'est la troisième catégorie dans laquelle il remporte cette course après ses succès en Moto3 (2013) et Moto2 (2015).

>> Marc Márquez a fait son retour sur le podium, pour la première fois cette saison. Il s'agit de son 100e podium en MotoGP, sur un total de 152 courses disputées ce qui fait une moyenne de 65,8%. C'est aussi son 139e podium toutes catégories confondues, comme Ángel Nieto.

>> La deuxième place du pilote espagnol constitue le meilleur résultat de Honda depuis sa victoire de l'automne dernier au GP d'Émilie-Romagne.

>> Honda est désormais la seule marque à ne pas avoir gagné en 2022, et également celle qui compte le moins de podium, celui de Márquez n'étant que le deuxième.

>> Avec la troisième place de Pecco Bagnaia, Ducati enregistre son plus faible résultat depuis le GP d'Indonésie en tout début de championnat. Mais la marque n'a toujours pas manqué le podium cette saison et, plus largement, la série qui a commencé du GP d'Aragón l'année dernière s'étend à présent sur 24 courses.

Ducati encore et toujours sur le podium, avec Pecco Bagnaia

>> Cinq marques étaient représentées dans le top 10 à l'arrivée, avec une nette majorité de Ducati (six). La seule à manquer à l'appel était Yamaha, dont la première machine n'était que 13e à l'arrivée, comme lors de la course précédente.

>> Le top 10 était contenu en seulement 5"940 à l'arrivée, ce qui en fait le deuxième plus serré de l'Histoire. Désormais, parmi les cinq top 10 les plus resserrés, trois correspondent à des courses de cette saison, puisqu'il faut aussi ajouter Silverstone et Assen à ce palmarès. Le top 15 est pour sa part le dixième plus serré en MotoGP avec moins de 20 secondes d'écart entre le vainqueur et le dernier pilote à avoir marqué un point.

>> Jorge Martín partait de la pole position pour ce Grand Prix, et ce pour la septième fois depuis qu'il a rejoint la catégorie l'année dernière.

>> Ducati en est à 14 poles en 18 Grands Prix cette saison, et désormais 38 courses consécutives avec au moins un pilote en première ligne. C'était en revanche la première fois que la marque dominait les qualifications du GP d'Australie depuis 2010.

>> Martín a au passage battu le record absolu de la piste, qui résistait depuis 2013. Il en reste toujours deux datant de l'ère Bridgestone, ceux de Termas de Río Hondo (2014) et de Motegi (2015).

>> En se qualifiant deuxième, Marc Márquez a entretenu son beau palmarès sur le circuit australien puisqu'il n'y a jamais manqué la première ligne depuis qu'il court en MotoGP (2013).

>> La V-max de la piste a été battue de 8,4 km/h, la précédente datant de 2015. La nouvelle étant de 356,4 km/h, Phillip Island passe de septième à troisième meilleure vitesse de pointe du calendrier, seulement devancée désormais par les pistes pour les 360 km/h ont été battus, à savoir Losail et le Mugello.