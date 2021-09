Stats - Bagnaia double la mise, Quartararo dépasse Sarron

>> Bis repetita ! Pour aller chercher sa deuxième victoire en MotoGP, Pecco Bagnaia a réédité une performance comparable à celle de la semaine précédente en signant la pole position, doublée du nouveau record absolu du circuit, puis en bouclant tous les tours de la course en tête.

>> Fabio Quartararo est toujours celui que l'on a le plus vu en tête cette saison, mais avec 99 tours de leader à son compteur, le Français est désormais talonné par Bagnaia (92). Tous deux sont très loin devant les autres pilotes, sachant que Jorge Martín est troisième de ce classement avec 42 tours.

>> La régularité de Quartararo n'est en tout cas pas remise en question. Le Français s'est élancé de la première ligne pour la 35e fois en 47 Grand Prix dans la catégorie reine. Et pour la 18e fois, soit la moitié des cas, il en a profité pour monter sur le podium.

>> Bagnaia est le neuvième pilote différent à gagner à Misano en MotoGP, depuis que la piste a réintégré le calendrier en 2007. Il n'est que le cinquième à s'imposer depuis la pole, après Casey Stoner (2007), Valentino Rossi (2009), Dani Pedrosa (2010) et Maverick Viñales (2020).

>> C'est aussi la troisième victoire de Ducati à Misano, les autres étant partagées entre Yamaha (8) et Honda (5). C'est par ailleurs le 150e Grand Prix MotoGP ayant vu au moins un pilote Ducati monter sur le podium.

>> Comme en Aragón, le hat trick pole-victoire-meilleur tour a échappé à Bagnaia : c'est Enea Bastianini, cette fois, qui s'est montré le plus rapide en course, une première pour lui en MotoGP.

>> Bastianini est indéniablement l'autre star du week-end. Le pilote italien avait déjà réalisé à Alcañiz sa meilleure qualif (9e) et son meilleur résultat en course (6e). Cette fois, il a une nouvelle fois pris part à la Q2 (il s'est qualifié 12e), mais il a surtout brillé en course, décrochant son premier podium.

>> C'est aussi le deuxième podium de l'équipe Avintia, après celui décroché l'an dernier par Johann Zarco, et c'est la première fois que Bastianini est le meilleur pilote indépendant à l'arrivée.

>> Cette troisième place de Bastianini resserre les écarts au classement des rookies :

Pos. Pilote Pts 1 J. Martín 71 1 /15 16 /3 - - - - 2 /14 4 /12 - 25 /1 16 /3 - 7 /9 - - - - - 2 E. Bastianini 61 6 /10 5 /11 7 /9 - 2 /14 - 6 /10 - 1 /15 4 /12 - 4 /12 10 /6 16 /3 - - - - 3 L. Marini 28 - - 4 /12 1 /15 4 /12 - 4 /12 1 /15 - 2 /14 11 /5 1 /15 - - - - - - 4 L. Savadori 4 - - 2 /14 - - 1 /15 1 /15 - - - - - - - - - - -



>> Depuis son arrivée en MotoGP, Fabio Quartararo a désormais obtenu 19 podiums. C'est le nouveau record pour un pilote français dans la catégorie reine, puisque le Niçois a désormais fait mieux que Christian Sarron.

Un temps de course phénoménal

>> Tous les records de vitesse ont été battus ou égalés ce week-end. Le nouveau record absolu établi par Pecco Bagnaia avec la pole position est de 1'31"065, améliorant de quelques millièmes la référence précédente.

>> En course, le meilleur temps établi par Bastianini est aussi un record, en 1'32"242. Là aussi, il améliore de peu la référence détenue jusqu'alors par Bagnaia.

>> Johann Zarco a par ailleurs égalé la meilleure vitesse de pointe enregistrée sur la piste, avec une V-max de 302,5 km/h en course. Cela égale le record établi l'an dernier par Bagnaia.

>> Enfin, cette course a été la plus rapide jamais vue à Misano dans la catégorie MotoGP, les 27 tours ayant été bouclés en 41'48"305 par le vainqueur. Cette fois, l'amélioration est nette car ce sont sept secondes et demie de mieux que la référence établie l'an dernier par Maverick Viñales. Aussi impressionnant cela puisse-t-il paraître, les trois derniers Grands Prix sur place ont amélioré le record de 17"121 !