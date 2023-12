La saison 2023 du MotoGP a été marquée par un très grand nombre de blessures, si bien qu'aucune course, sprint comme épreuve principale, ne s'est disputée avec l'intégralité des titulaires au départ. Le décompte officiel de la Dorna fait état de 358 chutes, soit 23 de plus que pour la saison 2022.

Il y a eu autant de Grands Prix cette année mais 19 courses de plus, les sprints disputés lors de tous les week-ends sauf en Australie, où les conditions météo ont chamboulé le programme. Le temps de roulage est resté similaire mais l'augmentation du nombre de chutes, et surtout des blessures, peut s'expliquer par cette course supplémentaire et par une intensité renforcée le vendredi, avec le besoin de se classer dans le top 10 pour entrer en Q2. Des disparités importantes sont cependant à noter selon les marques.

La Honda, moto la plus piégeuse

Avec ses huit motos, et même neuf à Sepang, Ducati est sans surprise le constructeur qui cumule le plus de chutes, 125. Honda suit avec 79 chutes, dont 53 uniquement pour l'équipe officielle ! Les pilotes KTM sont tombés 77 fois et les représentants d'Aprilia 60 fois. Les pilotes Yamaha, seulement deux à disputer toute la saison avec Cal Crutchlow engagé au Japon, n'ont chuté que 16 fois.

Si on ramène ces données au nombre de motos engagées à l'année, Honda et KTM frôlent les 20 chutes par moto alors que Ducati en a moins de 14. Le chiffre est d'autant plus spectaculaire pour Honda qu'en raison de plusieurs forfaits, la marque n'avait que trois motos alignées en Argentine et en Thaïlande, et deux en Allemagne. Marc Márquez a également déclaré forfait au cours du week-end au Sachsenring et à Assen, et Mir à Valence, limitant leur temps de piste, et donc les risques de finir à terre. Il n'y a qu'à Jerez, à Misano et à Motegi que Honda en avait une cinquième en wild-card.

Les deux pilotes de l'équipe officielle sont ceux qui ont connu le plus de chutes, sur une RC123V au comportement parfois imprévisible. Márquez est tombé 29 fois alors qu'il a plusieurs fois manqué à l'appel, avec trois week-ends manqués (en Argentine, Amériques et Espagne), ainsi que deux forfaits le dimanche (en Allemagne et au Pays-Bas). Joan Mir est de son côté tombé 24 fois, malgré aussi plusieurs forfaits, survenus pendant le week-end (en Argentine, en Italie et à Valence), alors qu'il n'a pas fait le déplacement en Allemagne et aux Pays-Bas.

Aleix Espargaró, Augusto Fernández, Álex Márquez, Jack Miller et Marco Bezzecchi comptent également plus de 20 chutes. Pol Espargaró est tombé 16 fois après avoir pourtant fait l'impasse sur sept week-ends après sa grave blessure à Portimão. Lui aussi longtemps absent, Álex Rins n'est tombé que huit fois cette année.

Parmi les titulaires qui ont disputé toute la saison, ils ne sont que quatre à avoir connu moins de dix chutes : Fabio Quartararo (9), le Champion du monde Pecco Bagnaia (7), Franco Morbidelli (7) et Maverick Viñales (7). S'il a peu chuté sur l'ensemble de la saison, Bagnaia est tombé cinq fois en course, soit le quart des Grands Prix. Seuls Joan Mir (9), Marc Márquez (7) et Brad Binder (7) ont fait moins bien, tandis que Jorge Martín et Marco Bezzecchi n'ont connu que quatre chutes en course principale.

À noter que ces chiffres ne prennent pas en compte la responsabilité dans les accrochages et qu'un pilote est considéré comme étant tombé même s'il a été percuté par un rival.

Les chutes en 2023, par pilotes :

Quelle a été l'influence des courses sprint ?

Très critiquées par les pilotes pour le rythme qu'elles leur ont imposé, les courses sprint ont été marquées par 49 chutes, deux de plus qu'en qualifications. C'est nettement moins que les 86 chutes survenues en course principale, ce qui peut s'expliquer par les courses sprints deux fois plus courtes.

Les disparités sont très importantes selon les circuits. Si seulement quatre chutes ont été comptabilisées en Thaïlande, il y en a eu 34 à Austin, dont neuf uniquement le dimanche. Le GP du Qatar a été le seul où aucun pilote n'a fini à terre en course principale.

Les chutes en 2023, par circuits :