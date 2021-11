Stats - Deux triplés historiques pour Ducati !

Si vous pensiez que Valence n'était pas une piste faite pour les Ducati, la donne affichée durant l'édition 2021 du Grand Prix a de quoi vous faire changer d'avis.

>> Tout a commencé en qualifications, où Jorge Martín a décroché sa quatrième pole position de la saison.

>> Cette pole était la 11e de Ducati cette année. La marque n'en avait jamais obtenu plus de neuf au cours d'une saison MotoGP, score qui remonte à 2008.

>> Tout au long de la saison, il y aura eu au moins une Ducati en première ligne à chacune des courses. Le plus représenté aura été Pecco Bagnaia : sa deuxième place sur la grille de Valence correspondait à sa dixième première ligne de suite, s'ajoutant à deux autres obtenues en début de saison.

>> Ducati a même intégralement verrouillé la première ligne à Valence : un triplé de Desmosedici à l'avant de la grille, cela n'était jamais arrivé avant cette saison et c'est la deuxième fois que ça se produit après le GP d'Émilie-Romagne.

Triplé Ducati en qualifications

>> La domination de Ducati s'est confirmée en course, où Pecco Bagnaia a rapporté à la marque son quatrième succès à Valence. Ducati avait déjà gagné trois fois sur place : en 2006 avec Troy Bayliss, en 2008 avec Casey Stoner et en 2018, sur le mouillé, avec Andrea Dovizioso.

>> Mieux, le podium de cette course était entièrement occupé par des pilotes Ducati : il s'agit du premier triplé de la marque en Grand Prix.

>> Après sa pole, Martín a pour sa part signé son quatrième podium de la saison : tous ont été obtenus lorsqu'il est parti de la pole.

>> Bagnaia et Martín se sont partagé la place de leader durant la course. Bagnaia aura bouclé cette saison 150 tours en tête, soit 33,6% du total des courses. Quartararo en a 99 à son compteur, Marc Márquez 58 et Martín 56, pour ne citer qu'eux.

>> La troisième place est revenue à Jack Miller, déjà sur le podium au Grand Prix précédent. C'est la quatrième fois en deux saisons que l'Australien enchaîne deux podiums.

Pol Espargaró

>> Logiquement, les autres constructeurs ont dû se contenter de résultats modestes face à cette domination de Ducati, et particulièrement Honda, le seul qui manquait dans le top 10 à l'arrivée.

>> À l'absence de Marc Márquez s'est ajouté le forfait de Pol Espargaró, blessé lors des EL3. En conséquence, Honda n'a pas été représenté aux huit premières places de la grille, une première en catégorie reine à Valence.

>> En course, avec un seul pilote à l'arrivée, et seulement classé 13e, ce Grand Prix a égalé le plus faible résultat de la saison pour Honda, obtenu précédemment au GP de Doha.

>> Pour la deuxième fois cette année, l'équipe Repsol Honda n'a donc logiquement marqué aucun point, Márquez et Espargaró étant absents. Mais c'était surtout la première fois depuis 1992 qu'elle n'avait aucun pilote au départ.

Pecco Bagnaia et Jorge Martín, les deux leaders de la course

>> Pecco Bagnaia a battu le record du meilleur tour en course, avec une amélioration de 0"074 de la référence précédente, qui datait de 2019.

>> Cette course a été menée à un train d'enfer : le record du temps imparti pour boucler l'intégralité des tours a été battu de 5"988 par Bagnaia. La référence précédente remontait également à 2019, avec la victoire de Marc Márquez.

>> Avec un écart de 19"233 entre Pecco Bagnaia, vainqueur, et Iker Lecuona, 15e, le top 15 à l'arrivée de ce Grand Prix est le sixième plus compact de l'Histoire. Le top 10 quant à lui (contenu en 13"468) est le 12e plus serré de l'Histoire.