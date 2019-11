Stats - Pole, victoire, records : Yamaha s'approprie Sepang

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

En France, seul Christian Sarron a obtenu plus de pole positions que Fabio Quartararo en catégorie reine (six).

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

En course aussi, le meilleur temps a été battu, avec un gain de 0"945. Ce meilleur temps a été signé par Valentino Rossi , une première pour lui depuis… le GP de France 2016 !

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Il s'agit de la course MotoGP la plus rapide jamais observée à Sepang, avec un gain de 17"740 par rapport au record précédent, établi l'an dernier.

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Une série a cependant pris fin pour Márquez, celle des courses dont il a bouclé au moins un tour en tête. C'est en effet la première fois cette saison que le #93 n'a pas du tout mené la course. C'est Viñales qui a mené l'intégralité des tours, comme il l'avait fait précédemment au Grand Prix de Grande-Bretagne 2016.

9 / 13

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Viñales, Márquez et Dovizioso étaient réunis sur le podium pour la première fois depuis plus d'un an, depuis le GP de Thaïlande 2018.