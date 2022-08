Stefan Bradl pénalisé sur la grille de départ à Silverstone

Dans la dernière partie de la Q1 à Silverstone, Marco Bezzecchi est revenu sur un groupe de pilotes, dont Stefan Bradl, alors qu'il était dans un tour rapide, et a exprimé son mécontentement d'avoir été gêné. La direction de course a annoncé une enquête et les commissaires ont jugé le remplaçant de Marc Márquez coupable d'avoir roulé trop lentement sur la trajectoire, une infraction à l'article 1.2.2 du règlement.

Même si l'incident n'a pas empêché Marco Bezzecchi d'entrer en Q2, le pilote VR46 accrochant même la troisième ligne avec un beau septième temps, Stefan Bradl sera donc pénalisé de trois places sur la grille de départ, ce qui va le faire passer de la 18e à la 21e position. Ces derniers mois, les pilotes ont régulièrement demandé aux commissaires d'agir plus fréquemment pour ces incidents, pénalisés de façon plus mécanique en Moto2 et Moto3.

"J'attaquais et je suis arrivé sur beaucoup de pilotes", a expliqué Bezzecchi après avoir été interrogé sur l'incident. "Ça peut arriver mais je pense qu'il ne faut pas que ça soit le cas en MotoGP, on a l'expérience pour éviter ça."

Cette sanction tombe dans un week-end difficile pour Honda, sur le circuit où la marque a pourtant décroché sa dernière pole il y a un an, grâce à Pol Espargaró. Touché par des soucis électroniques dans la première partie des qualifications, le Catalan a failli partir en highside n'a signé qu'un très modeste 19e temps, derrière deux autres pilotes de la marque, Álex Márquez, pourtant tombé au début de la Q1, et donc Bradl.

La pénalité de ce dernier va permettre à Espargaró de remonter à la 18e place sur la grille et va également bénéficier à Franco Morbidelli et Takaaki Nakagami, le quatrième représentant de Honda.