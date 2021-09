Stefan Bradl prolongé comme pilote essayeur Honda

Stefan Bradl a été confirmé à son poste de pilote essayeur par le HRC, qui a annoncé la nouvelle dimanche matin depuis Misano. Le pilote allemand s'y trouve afin de disputer sa deuxième wild-card de la saison après celle du Grand Prix d'Espagne. Il a également remplacé Marc Márquez pendant sa convalescence et notamment cette année lors des deux épreuves disputées au Qatar en ouverture du championnat.

Champion du monde de la catégorie Moto2 en 2011, Bradl a disputé ses premières saisons en MotoGP au guidon d'une Honda avant de rejoindre le programme Aprilia pour deux ans. Il a retrouvé le HRC en 2018, cette fois en qualité de pilote essayeur, pour un partenariat qui s'est depuis installé dans la durée.

Alors qu'il avait déjà été confirmé en fin de saison dernière pour 2021, la prolongation de son accord annoncé ce dimanche devrait cette fois couvrir plusieurs saisons. Le constructeur salue le fait que Bradl "continue à montrer ses capacités sur la moto et joue un rôle important dans le développement de la Honda RC213V".

Cette confirmation vient faire taire un début de rumeur faisant état d'un hypothétique retour de Cal Crutchlow dans le groupe Honda pour remplacer l'Allemand à ce poste. Des spéculations auxquelles Marc Márquez lui-même a répondu avec fermeté samedi soir. "Je suis très content de Stefan Bradl en tant que pilote essayeur", a déclaré le champion espagnol. "Pour moi, il doit être celui qui continue l'année prochaine. Il fait du très bon travail. Le test team est toujours plus professionnel et ils travaillent de mieux en mieux, alors pour moi Stefan doit être le pilote."

"Je suis très heureux et aussi très fier de continuer avec Honda HRC en tant que pilote d'essais", commente Stefan Bradl à l'annonce de sa prolongation. "Avec le test team, nous avons accompli beaucoup de choses et nous avons construit quelque chose de réussi. Je souhaite remercier Honda HRC de continuer à croire en moi et j'ai hâte de poursuivre le développement de la Honda RC213V avec eux."