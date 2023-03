Pour Stoner, Bagnaia fait la différence grâce à sa force de caractère

Pecco Bagnaia a montré la force de son mental en décrochant le titre 2022. Malgré un déficit de 91 points sur Fabio Quartararo, le pilote Ducati a conservé sa motivation et a réussi à refaire son retard, une performance inédite dans l'Histoire du championnat, mais il avait affirmé son caractère dès le début de l'année quand il avait demandé à Ducati de renoncer à certaines évolutions sur le moteur 2022, et en exprimant son agacement face à la quantité de nouveautés à tester, ce qui l'avait privé de repères en début d'année.

Pour Casey Stoner, seul autre pilote à avoir été titré avec Ducati, c'est cet état d'esprit qui a permis à Pecco Bagnaia de décrocher le titre mondial. "Pecco est d'un naturel assez calme", a expliqué l'Australien à BT Sport. "Je pense que tout le monde l'a remarqué. Il a aussi une certaine rigueur qui fait qu'il dit 'si je suis convaincu de quelque chose, vous ne me ferez pas changer d'avis'."

"Tous les pilotes moto ont cette chose, que je ne qualifierais pas d'arrogance, mais de fierté qui fait que quand quelqu'un arrive pour expliquer quelque chose de différent, si ça n'a pas de sens pour nous dans notre pilotage, il y a toujours une forme de défiance, nous avons tous ça. Je l'avais : personne ne peut vous convaincre de rien. C'est ce qui fait qu'on est différents et que Pecco a pu gagner le titre l'an dernier. Il est revenu de très loin, peut-être le plus gros comeback de l'Histoire. Je pense que ça montre vraiment son caractère et ce qu'il a au fond de lui."

Bagna avait sa part de responsabilité dans son retard au championnat en raison de plusieurs chutes, mais Ducati également en tâtonnant dans la mise en place de son package technique en début de saison. Stoner estime que l'Italien doit plus son titre mondial à son abnégation qu'aux performances de la Ducati, et peut-être au fait d'avoir à un moment fait une croix sur ses chances de revenir sur Quartararo, ce qui lui a permis d'aborder les courses l'esprit libéré.

"Son début de saison avait été comme celui de l'année précédente, avec des erreurs, etc. Pecco fait peut-être des erreurs mais il fait aussi des sans-faute donc c'est assez difficile à définir. Je pense que Ducati ne gère pas toujours les choses de la meilleure façon. Cela fait un moment qu'ils ont la meilleure moto du plateau maintenant et ils n'avaient pas encore pu faire le boulot. J'attribue surtout le titre au pilotage de Pecco et Jack pendant l'année, ce qui leur a donné leurs chances, plus qu'à la façon dont Ducati a géré les choses."

"Pecco a vraiment gardé la tête froide et à un stade, il ne pensait peut-être plus au championnat : 'Je n'ai aucune chance de le remporter'. Il a juste visé des victoires et a commencé à se concentrer sur ça. Quand on est sur la première marche avec un trophée, c'est incroyable de voir que le pilotage devient beaucoup plus naturel. Et on verra comment il défendra [son titre], si ça lui enlèvera la pression et qu'il se dira 'maintenant je sais comment le faire' ou si ça lui ajoutera de la pression, qu'il ne pourra pas faire d'erreurs, etc. S'il retombe si bas, je ne pense pas qu'il pourra décrocher un nouveau titre."

Pecco Bagnaia

Pour décrocher un deuxième sacre mondial cette année, Stoner conseille à Bagnaia de faire "table rase" du passé et de ne pas trop se concentrer sur l'objectif du championnat : "J'ai toujours fermement cru qu'il fallait se concentrer sur soi, une séance après l'autre, presque un tour après l'autre, puis une séance, puis un jour, et le reste se fait tout seul. Si on regarde trop loin et qu'on pense tout le temps au championnat, ça ne fonctionne pas très bien. Je pense qu'il faut se concentrer au jour le jour".

Casey Stoner sera sûrement appelé par Ducati à prodiguer ses conseils auprès de Pecco Bagnaia, ce qu'il a déjà fait à plusieurs reprises l'an passé. Sur le plan technique, le double Champion du MotoGP pense pouvoir offrir un regard qui sort les pilotes de leurs habitudes, sans pour autant être à l'origine de bouleversements dans les réglages des motos.

"C'est très difficile d'entrer dans les détails", a estimé Stoner, précisant comment il avait pu apporter son aide en 2022 : "Dans une séance, j'ai remarqué que dans un virage, ils étaient très agressifs en sortant d'un virage et qu'ils ne pouvaient pas empêcher des vibrations sur la moto, mais ça fonctionnait sur le reste de la piste. Il ne s'agit pas de changer les réglages pour les faire fonctionner dans un virage, sur une partie de la piste quand ça marche partout. C'était quelque chose comme ça. Je pense qu'avec tout le contrôle qu'ils ont sur les motos contemporaines, ils ont vraiment du mal à gérer les problèmes sans passer par l'électronique. Ce n'est pas de leur faute, le MotoGP est comme ça maintenant".

"Je leur ai dit de passer le rapport plus tôt, pour avoir un régime plus 'doux' et que la puissance vienne d'une manière plus douce que quand il y a plus de régime et de mouvements. C'est plus difficile d'être doux dans ces cas-là. La façon de changer de rapport change la façon dont la moto réagit et ils pouvaient sortir [du virage] avec plus de douceur. Plus que changer des réglages, ce sont plus de petites tactiques. J'ai aussi fait des comparaisons avec le rythme d'autres pilotes, dont je sentais qu'ils gardaient plus de vitesse en milieu de courbe et gagnaient du temps. En entrant en sortant plus vite des virages, ils gagnaient du temps en milieu de courbe. Il y avait de petites choses à voir en bord de piste."