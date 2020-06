Pour Stoner "Ducati a fait le bon choix" avec Miller

En signant avec l'équipe officielle Ducati, Jack Miller s'inscrit dans la lignée de Troy Bayliss et Casey Stoner, les deux autres pilotes australiens qui ont occupé ce poste par le passé. Tous deux ont connu le succès, mais Stoner a surtout placé la barre très haut en rapportant à Borgo Panigale le seul titre MotoGP qui figure encore aujourd'hui dans la salle des trophées du constructeur italien.

Treize ans plus tard, le pilote passé à la postérité avec son numéro 27 flanqué du drapeau australien se dit convaincu que Ducati a fait le bon choix en optant pour son jeune compatriote, devenu l'an dernier le premier Australien à monter sur le podium de Phillip Island depuis sa propre série de six victoires sur place. "Je pense qu'il fera du super boulot là-bas", assure-t-il dans le programme Under the visor, où il a été interviewé par Chris Vermeulen. "Je pense que Ducati a fait le bon choix. Maintenant, il faut voir quel pilote Ducati sera son coéquipier. Ça peut paraître évident pour certains, mais il pourrait bien y avoir un choc, alors on ne sait vraiment pas !"

"En tout cas, je pense que c'est fantastique pour Jack qu'il ait eu cette opportunité, il la mérite complètement. Il a travaillé dur et les résultats sont arrivés", poursuit Stoner, qui a lui-même couru quatre ans pour l'équipe officielle Ducati, remportant 23 courses. "J'espère qu'il pourra obtenir ce qu'il veut de la moto officielle. L'une des choses qu'il doit comprendre c'est que cela représentera un énorme pas en avant par rapport à la moto qu'il pilote actuellement. Avec Ducati, il n'y a pas d'énorme différence entre les motos satellites et les motos officielles, mais ce qui sera différent c'est le soutien qu'il va recevoir. Ils vont écouter chacun de ses mots et le développement pourrait suivre la direction qu'il veut, ce qui est très bon à voir."

Lorsqu'il a rejoint Borgo Panigale, Stoner n'avait que 21 ans et n'avait disputé qu'une seule saison en MotoGP, au guidon d'une Honda du team LCR − une expérience qu'il partage là aussi avec Miller. D'emblée, l'Australien avait connu la victoire, au Qatar, puis il avait déroulé le fil d'un championnat parmi les plus impressionnants qu'il nous ait été donné de voir en MotoGP, ne manquant le podium que quatre fois et n'abandonnant jamais.

Lorsqu'il lui est demandé s'il aurait une recommandation pour Miller, celui qui conserve une place à part dans le cœur des membres de l'équipe Ducati peine à trouver des zones perfectibles chez son compatriote. "Je ne sais pas si j'ai un quelconque conseil à lui donner", répond-il. "Peut-être que j'aimerais encore le voir travailler mieux en pneus durs", souligne-t-il toutefois, "faire en sorte que sa moto fonctionne un peu mieux en hard, qu'il puisse aborder une course sans avoir peur de la dégradation, surtout que ça semble se produire avec le manufacturier actuel."

Mais c'est avant tout de l'admiration que ressent l'ancien pilote pour celui qui tente aujourd'hui de suivre ses pas : "Je pense que Jack a bien mûri ces dernières années. J'aime la façon dont il s'est structuré et dont il a avancé. On le voit dans ses résultats et dans sa manière de travailler. On voit sa concentration et sa motivation, année après année cela semble grandir de plus en plus. Ses résultats ont été réguliers ces dernières années."

"Je vais aimer voir ce qu'il pourra faire l'année prochaine. J'espère que cette situation avec le COVID va vraiment s'apaiser, que les choses vont revenir à la normale la saison prochaine et qu'il pourra avoir une saison complète. Ce sera très intéressant. Je suis vraiment content pour Jack, et content pour l'Australie que l'on ait quelqu'un d'autre sur une moto officielle", conclut Casey Stoner.