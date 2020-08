Pour Stoner, Ducati "ne peut pas se permettre de perdre" Dovizioso

Seul pilote à avoir été sacré Champion du monde avec Ducati, en 2007, Casey Stoner n'a pas tardé à exprimer son jugement sur le départ d'Andrea Dovizioso de Borgo Panigale. La nouvelle, annoncée ce matin par le manager du pilote italien, a fait réagir l'Australien depuis sa retraite, celui-ci estimant que le constructeur allait perdre gros.

Dans les explications données par Andrea Dovizioso et son manager, il apparaît que le choix du pilote a été motivé par un ensemble de facteurs, lui-même avouant être "un peu déçu". Son coéquipier, Danilo Petrucci, a rapidement réagi à la nouvelle en opérant une comparaison avec son propre cas, lorsque la porte lui a été montrée afin de promouvoir un autre pilote.

Casey Stoner, lui, estime que Ducati devrait mieux valoriser ses pilotes, et notamment le plus expérimenté d'entre eux et celui qui a obtenu le plus de succès avec la Desmosedici actuelle. Une question d'estime, mais aussi financière alors que le constructeur a décidé de limiter ses dépenses avec le début de la crise du coronavirus.

"Ce n'est que mon avis, mais je ne pense pas que Ducati puisse se permettre de perdre quelqu'un comme Andrea Dovizioso. Je pense qu'à un moment donné ils ont besoin de réaliser que c'est le pilote, et non les souffleries, qui obtient les résultats. Alors, écoutez-les…" a écrit le double Champion du monde sur Twitter en réaction à la nouvelle du jour.

Lui-même avait pris une décision radicale fin 2010 en quittant Ducati pour Honda, avec qui il avait finalement remporté un second titre tandis que les Rouges s'effondraient. Revenu en 2016 en tant que pilote d'essai, il avait fini par quitter à nouveau la marque deux ans plus tard, estimant que son avis n'était pas suffisamment pris en compte pour développer la Desmosedici.

Andrea Dovizioso est celui qui a accompagné le retour au sommet de Ducati, avec une première victoire commune obtenue en 2016, en Malaisie, faisant suite à celle décrochée par Andrea Iannone quelque semaines plus tôt, en Autriche, puis 12 autres succès. Le pilote au numéro 04 s'est imposé comme le plus redoutable adversaire de Marc Márquez ces trois dernières saisons, avec à la clé la deuxième place du championnat systématiquement obtenue.

La question financière a toutefois régulièrement été au cœur des débats, à la fois lorsqu'il était coéquipier de Iannone, puis de Jorge Lorenzo, et cette année lorsque la réduction de la saison sous l'effet du COVID-19 a poussé Ducati à renégocier son contrat actuel. Des tensions sur l'orientation technique l'ont également opposé à Gigi Dall'Igna, notamment l'an dernier lorsque débutait la conception de la GP20.