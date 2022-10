Entre amitié et respect, Stoner premier supporter de Bagnaia

Depuis l'an dernier, Casey Stoner semble retrouver plaisir à arpenter les allées du paddock, ou plus précisément à circuler dans le stand Ducati où il retrouve certains des membres de son ancienne garde rapprochée. Perçu comme l'un des plus grands talents de pilotage qu'ait connus le MotoGP, l'Australien accepte même de livrer quelques-uns de ses secrets, dont profite aujourd'hui Pecco Bagnaia, que chacun à Borgo Panigale espère voir s'inscrire dans sa lignée en remportant le premier titre pilotes de la marque depuis celui, resté iconique, de 2007.

"La première chose", explique Stoner auprès du site officiel, "c'est que je respecte Pecco. Je pense que c'est un bon jeune homme, il pense bien avec sa tête et semble avoir beaucoup de respect pour les pilotes qui l'entourent."

"Mais son ingénieur en chef est aussi un très bon ami à moi", poursuit l'Australien en évoquant Cristian Gabarrini, avec qui il a fêté chacun de ses deux titres, chez Ducati donc puis Honda (2011). C'est lui que le constructeur italien a choisi pour former Bagnaia à son arrivée dans la catégorie reine en 2019, puis pour accompagner son ascension vers le succès. "Il a été mon ingénieur pendant mes six dernières années de course, et cela va au-delà. C'est donc vraiment à travers Cristian et les personnes que je connais chez Ducati que j'ai une relation avec Pecco."

Et Stoner ne tarit pas d'éloges pour ce poulain avec qui il partage de précieux conseils, comme il l'a notamment fait à Silverstone lorsque Bagnaia tentait de sauver son week-end. "Pour moi, c'est sympa de travailler avec quelqu'un qui apprécie l'aide ou le temps qu'on peut lui dédier. Ça n'est pas si commun. Alors j'apporte un peu d'aide quand les bonnes personnes me le demandent, c'est certain", souligne-t-il.

Pecco Bagnaia et Casey Stoner ont fait un tour de piste de Phillip Island ensemble jeudi

"La façon dont j'aborde les pistes et les virages est peut-être un peu différente de ce que d'autres font. Dans certains domaines, j'ai toujours vu au-delà du box et trouvé un avantage, et sur certains circuits j'ai pu obtenir plus d'avantage que sur d'autres et j'ai pu trouver de la vitesse. Heureusement, les domaines dans lesquels il était en difficulté étaient ceux dans lesquels j'étais un peu plus compétitif alors je lui ai en gros donné mon point de vue, ma vision des choses", précise l'ancien pilote en évoquant ses échanges avec le jeune Turinois.

"Je ne fais que lui donner mes conseils et ce que je veux qu'il fasse, en somme, c'est traduire cela à sa façon, prendre un peu de ce que j'essaye d'expliquer et y ajouter ensuite son propre style et ses propres sensations. Un simple petit changement de trajectoire, ou bien la manière d'aborder les virages ou de régler la moto peut parfois faire la différence pour le résultat final de la course."

Le cœur de Stoner penche vers les Rouges pour le titre

Avant les trois dernières courses de cette saison, sept pilotes sont encore mathématiquement en lice pour le titre, mais le Grand Prix d'Australie qui se courra dimanche va se charger d'écrémer un peu plus encore ce petit groupe. Beaucoup cependant n'ont déjà d'yeux que pour le duel haletant entre Pecco Bagnaia, revenu à deux points, et Fabio Quartararo, toujours leader mais fortement malmené depuis l'été.

"À ce stade, on peut dire que Pecco se trouve dans une meilleure situation. Il est en pleine forme depuis le milieu de la saison et il a vraiment réalisé une belle série au championnat en récupérant énormément de points", observe Stoner. "Ceci étant dit, Fabio a simplement besoin de remporter une ou deux autres courses. Je suppose que s'il fait deux autres bonnes courses et qu'il engrange à nouveau, le championnat va se compliquer pour Pecco."

"Pour le moment, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. On sait que Fabio peut remporter des titres, il l'a fait l'année dernière ; on sait qu'il est rapide, qu'il est compétitif, et c'était déjà comme ça quand il s'est battu pour le championnat l'année dernière. Je trouve que c'est génial qu'on aborde ces trois dernières courses avec deux points [d'écart entre eux]."

"Il est certain que Pecco méritera le championnat si jamais il le remporte cette année ; sinon, il est clair qu'il se battra à nouveau pour le gagner l'année prochaine", estime Stoner. "On sait que Fabio est un pilote fantastique aussi et qu'il le mérite. [De même que] Bastianini, Jack bien sûr, qui a roulé de manière fantastique… Il y a énormément de ces pilotes qui méritent de remporter ce championnat. On va voir lequel va réussir à tout assembler dans ces trois dernières courses, mais ce serait sympa de voir certains de mes amis fêter un nouveau titre."