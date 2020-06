Stoner s'est senti poussé dehors chez Honda

Pilote officiel Honda lors de ses deux dernières saisons en MotoGP, avec un titre à la clé en 2011, Casey Stoner aurait été associé à Marc Márquez s'il n'avait pas mis un terme prématuré à sa carrière fin 2012 au moment où le jeune Espagnol faisait son arrivée dans la catégorie reine. Par la suite, il a occupé un rôle de pilote d'essai pour le HRC, mais l'expérience a pris fin au bout de trois ans, selon lui car Márquez a voulu régner en maître dans sa nouvelle équipe.

"J'ai essayé avec Honda au début, mais j'ai en quelque sorte été un peu évincé par le jeune espoir qui arrivait − il ne voulait pas que je sois là", déclare-t-il dans le programme "Under the visor" et une interview menée par Chris Vermeulen. On se souvient que sa collaboration avec Honda l'avait mené à s'engager sur les 8 Heures de Suzuka en 2015, ce qui fut à la fois un événement dans le parcours de "retraité" de l'Australien, mais aussi le point d'orgue de ses difficultés avec le constructeur, un accident imputé à un problème technique l'ayant alors lourdement blessé à la jambe et à l'épaule.

Stoner a ensuite retrouvé Ducati, l'équipe avec laquelle il avait été sacré la première fois, en 2007, seulement là aussi son rôle de pilote d'essai a tourné court. "Comme vous le savez, j'ai occupé un certain rôle avec Ducati", souligne-t-il. "J'ai dû quitter ce rôle. Je ne sentais pas vraiment que j'arrivais à donner ce que je voulais à l'équipe. Je savais ce que les pilotes voulaient, je savais qu'on travaillait vraiment très bien ensemble, mais malheureusement avec certains constructeurs les pilotes n'ont pas toujours leur mot à dire. Ils voient les données et ils voient ce qu'ils croient être la bonne direction, mais cela ne correspond pas toujours aux pilotes."

"C'était tout le temps un gros travail, une bagarre constante, d'essayer de faire changer les bonnes choses sur la moto pour avancer, et c'était un travail difficile. Être en Australie, ne pas pouvoir être là-bas avec eux, multiplier les réunions et les discussions et les pousser un peu plus, c'était un peu difficile. J'ai donc pris du recul par rapport à ce rôle."

Encore "beaucoup à donner" au MotoGP

En proie à des problèmes de fatigue chronique depuis l'an dernier, Casey Stoner suit actuellement un rythme bien moins effréné que durant sa carrière. Il pense néanmoins que lorsque ses ennuis de santé seront derrière lui, il pourra à nouveau s'investir en MotoGP, dans un rôle où il saura se montrer utile.

"Je pense toujours que j'ai beaucoup à donner à ce sport. Je pense toujours qu'il y a certains aspects, en dehors du stand, sur lesquels j'ai une vision différente des choses qui pourrait aider d'une certaine manière", souligne-t-il. "Je ne vais certainement pas arriver et [d'emblée] trouver des solutions, mais je sais ce qu'il faut faire pour gagner des courses et je pense que j'ai vraiment quelque chose à donner à l'avenir."

"Mais, dans le même temps, je pense qu'il va sans doute falloir que j'attende que cette fatigue chronique soit passée avant de pouvoir donner un peu plus que ce que je peux [pour le moment]. J'essaye actuellement d'investir tous mes efforts dans cela et dans ma famille, et ensuite on verra ce que me réserve l'avenir, mais pour être honnête j'aimerais être un peu plus impliqué. On verra ce que me réserve l'avenir en MotoGP."

