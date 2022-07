Pour Stoner, il est trop facile de juger Bagnaia de l'extérieur

Casey Stoner se trouve en Europe, et c'est toujours un petit événement. En assistant cette semaine à Florence à la cérémonie du Fair Play Menarini Award, distinction récompensant le meilleur aspect du sport et qui l'honorait cette année, l'ancien pilote australien en a profité pour livrer une parole toujours très attendue au sujet du MotoGP actuel.

Seul pilote à avoir mené Ducati au titre, il a notamment été interrogé sur la saison du constructeur italien, avec lequel il conserve un lien particulier depuis ce sacre il y a 15 ans. Et s'il concède que le leader du groupe, Pecco Bagnaia, a jusqu'à présent commis trop d'erreurs, il met également en garde contre tout jugement à l'emporte-pièce.

"C'est un gars bien, il a mes anciens mécaniciens, il travaille dur", a observé l'Australien, dont l'ingénieur emblématique, Cristian Gabarrini, épaule aujourd'hui Bagnaia. "Il a fait trop d'erreurs cette année, mais tant que l'on n'est pas dans sa situation, on ne peut pas comprendre. C'est très facile de juger de l'extérieur, donc je préfère ne pas faire de commentaires. Je préfère ne rien dire."

Après une première série de courses plutôt éloignée des avant-postes, les difficultés initiales de la GP22 ont été résolues et Bagnaia a de toute évidence passé un cap. Mais alors qu'il a été victorieux à trois reprises, il a alterné succès et abandons lors des six dernières courses. Les Grands Prix de France et d'Allemagne sont particulièrement pointés du doigt, puisque le pilote italien y a enregistré deux chutes très coûteuses alors qu'il semblait avoir course gagnée dans le premier cas, et qu'il occupait la deuxième place dans le second.

"La vitesse est là", a constaté Stoner. "Peut-être qu'il faut juste accepter qu'on ne peut pas gagner toutes les courses et il faut en finir un peu plus. Mais je le répète, c'est très facile de commenter les erreurs de l'extérieur."

Plus facile de s'approcher des performances de pointe ?

Casey Stoner avait fait une visite remarquée dans le paddock en 2021, et déjà il avait livré un point de vue intéressant sur l'évolution de la discipline et l'impact de l'électronique et de l'aérodynamique sur le pilotage moderne. Mais alors que le MotoGP s'interroge sur un relatif manque de spectacle tout en observant une grande versatilité des performances, l'Australien suggère que le caractère des motos actuelles n'y est pas étranger.

"Sur cette dernière année, il est difficile de comprendre le MotoGP, car d'une course à l'autre les résultats sont très différents : celui qui a gagné un Grand Prix peut se battre pour terminer dans le top 5 ou 6 le week-end suivant, voire pire. Il est donc très difficile d'identifier qui est compétitif de manière constante."

"Je ne dis pas que les motos sont faciles à piloter, mais tout le monde semble pouvoir s'approcher un peu plus facilement des performances de pointe, et il est ensuite plus difficile de voir qui fait vraiment la différence. J'ai le sentiment que certains pilotes que l'on a vus aux avant-postes ne seraient pas là si les motos n'étaient pas aussi maniables", a-t-il suggéré.

Lors de sa venue sur quelques Grands Prix en fin de saison dernière, Stoner avait eu l'occasion de saluer son ancien rival Valentino Rossi, alors sur le départ. Aujourd'hui, il estime que la baisse d'intérêt ressentie lors de certaines courses est en partie due à l'absence de la star italienne, bien que son niveau ait été entaché sur la fin de sa carrière.

"Valentino s'est arrêté à la fin de l'année dernière, mais malheureusement il n'était plus aussi fort que ces dernières années et il n'était pas impliqué dans la lutte pour le titre mondial, donc ça n'a pas tellement changé [sportivement] sans lui. Mais je pense clairement que le MotoGP a perdu beaucoup de fans qui venaient sur les courses pour voir Valentino chaque mois. On verra ce que ça donnera l'année prochaine."

