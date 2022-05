"Surpris" du retrait de Suzuki, le MotoGP attend des explications

Dix jours après avoir été révélée par Motorsport.com, la volonté de Suzuki de quitter le MotoGP a été confirmée jeudi. Une volonté plus qu'une annonce formelle, visiblement en raison du contrat liant le constructeur à la Dorna jusqu'à la saison 2026 après la prolongation signée l'an passé. Au lendemain de nos révélations, l'organisateur du championnat précisait qu'une décision unilatérale n'était pas possible mais il a depuis ajusté sa position, reconnaissant qu'il était vain d'essayer de retenir une marque contre sa volonté.

Pris de court par la décision inattendue de Suzuki, Carmelo Ezpeleta a prévu de rencontrer les dirigeants du constructeur la semaine prochaine, afin d'avoir de plus amples informations sur ses motivations et probablement commencer à établir les modalités de son retrait.

"Nous avons été surpris par la nouvelle que nous avons apprise le lendemain de Jerez, quand Suzuki a fait l'annonce à son équipe", a déclaré le directeur exécutif de la Dorna sur le site officiel du MotoGP. "J'ai été informé par le team manager de l'équipe, Livio Suppo, de la décision du conseil d'administration de Suzuki de ne pas rester après cette saison."

"La première chose que nous avons dite est 'nous pouvons comprendre la situation' et nous devons discuter avec eux pour la connaître totalement, parce que nous avions un accord avec Suzuki [jusqu'en 2026], signé l'an dernier, comme avec les autres constructeurs. Nous devons comprendre précisément quels sont les problèmes. C'est pour cette raison que nous aurons une réunion avec les représentants de Suzuki, les membres du conseil d'administration, la semaine prochaine."

Pas de précipitation pour trouver un remplacement

Le départ de Suzuki laissera 11 équipes en MotoGP, soit le même total que l'an dernier, avant le retrait d'Avintia combiné à l'arrivée de VR46 et à la séparation d'Aprilia et Gresini en deux entités. Ne souhaitant pas dépasser un total de 12 équipes, le MotoGP devra faire un choix pour la succession de Suzuki, entre attendre l'arrivée d'un nouveau constructeur, un processus qui pourrait prendre plusieurs années, ou accepter le projet d'une équipe indépendante à plus court terme, à l'image de Leopard, qui a déjà exprimé son intérêt.

Fort d'un plateau bien fourni et d'un vif intérêt de potentiels nouveaux entrants, Ezpeleta ne souhaite pas se précipiter : "Il est important de dire qu'évidemment, nous ne sommes pas satisfaits du départ de Suzuki, mais le plus important, c'est que le championnat est en très bonne santé. Dès la nouvelle sur le possible départ de Suzuki, nous avons reçu beaucoup de demandes de la part de constructeurs ou d'équipes indépendantes, et nous devons prendre une décision."

"Pour nous, avoir un championnat avec cinq constructeurs et six équipes privées, c'est exactement comme l'an dernier [en nombre de motos engagées]. Nous pensons que 22 pilotes, c'est un nombre important. Cela dépendra des propositions. Nous déciderions si nous remplaçons Suzuki ou si nous continuons comme ça, sans Suzuki."