Suzuki ajoute à son tour des ailettes à l'arrière de sa moto

Suzuki n'a plus que cinq courses à disputer en MotoGP mais le constructeur japonais continue d'innover. En EL1 à Motegi, Álex Rins a roulé avec une GSX-RR dotée de deux ailettes à l'arrière de la selle, une zone de plus en plus explorée par les constructeurs. Au Mugello, Aprilia avait ainsi évalué un aileron qui n'a pas été utilisé en course tandis qu'à Silverstone, Ducati a introduit des ailettes qui se sont depuis généralisées sur les machines de Borgo Panigale.

La solution testée par Suzuki se rapproche de celle de Ducati mais avec une forme plus incurvée qui anime déjà les réseaux sociaux, où la pièce est tour à tour comparée à une moustache ou à des oreilles de chien ! Avant de tester ces pièces, Rins était volontairement privé d'informations sur les sensations attendues mais il a constaté des progrès au freinage.

"Vraiment, les Japonais ne m'ont rien dit parce que sinon cela aurait influencé mon opinion", a expliqué le pilote. "Mais après l'avoir essayé, on avait les mêmes commentaires. J'ai senti une meilleure stabilité au freinage. Il semble que je pouvais freiner un peu plus fort au deuxième virage et mieux entrer dans la courbe."

Rins a senti "moins de secousses" mais ignore encore s'il l'utilisera ces ailettes en course : "Il faut faire de bonnes comparaisons parce qu'il y a une grosse différence. On ne pourra pas le faire demain parce qu'il y aura beaucoup de pluie et si les informations qu'ont les ingénieurs sont positives, on l'utilisera."

Quelles que soient les conclusions, l'Espagnol se félicite déjà de voir sa moto encore évoluer et surtout que ces ailettes aient été développées en peu de temps : "Je suis assez impressionné parce que Suzuki a fait ça assez vite. C'était amusant parce qu'hier, j'ai appris en toute fin de journée qu'il voulaient que Tsuda [le pilote d'essais aligné en l'absence de Joan Mir] les teste en premier et je suis allé voir les Japonais pour leur dire 'allons, les gars, faites-les moi tester !' Ils ne voulaient pas donc j'ai dit 'passons un accord : si je suis rapide dans les premières minutes, je l'essaie en premier'. Ils ont réfléchi et ils ont dit oui."

Rins privé du top 10 par les drapeaux jaunes

Ces ailettes n'ont en tout cas pas été suffisantes pour permettre à Álex Rins d'entrer dans le top 10 ce vendredi. Le futur pilote LCR a longtemps été bien placé mais il n'a pas pu améliorer son chrono en fin de séance et a dégringolé au 13e rang. Il sait que ses chances d'accrocher un top 10 synonyme d'entrée en Q2 seront très minces puisque la pluie est attendue samedi matin, dans la dernière séance comptant pour le classement combiné.

"Sincèrement, la journée s'est bien passée jusqu'aux quatre dernières minutes ! [rires]", s'est amusé Rins sur le site officiel du championnat. "Quand on a pris le dernier pneu tendre, on a fait trois tours et j'ai eu des drapeaux jaunes dans les trois tours. Je n'ai pas pu améliorer mon chrono mais le rythme était bon."

"Demain, c'est sûr qu'on passera par la Q1 parce qu'il y aura une grosse pluie en EL3. On va essayer d'être performants sous la pluie et de viser une bonne place sur la grille samedi."

