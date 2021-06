Suzuki : Rins ne doit pas se "sentir coupable" de ses erreurs

Álex Rins fait son retour à la compétition au GP d'Allemagne, après avoir dû faire l'impasse sur la course de Barcelone en raison d'une fracture du radius droit, conséquence d'une chute à vélo à la veille des premiers essais. Cette blessure est survenue dans une série déjà difficile pour le triple vainqueur de courses en MotoGP, qui restait sur quatre abandons, tous provoqués par des chutes, après un début de saison pourtant encourageant dans le double rendez-vous de Doha, où il a pris une sixième puis une quatrième place.

Rins estimait avant sa blessure traverser l'un des "pires moments" de sa carrière et ce dimanche, il visera donc sa première arrivée dans les points depuis le début du mois d'avril. Cette situation pourrait faire perdre patience à Suzuki, mais Shinichi Sahara, responsable du projet MotoGP de la marque de Hamamatsu, assure que Rins conserve sa confiance.

"Sincèrement, nous sommes déçus pour lui, mais pas inquiets ou en colère", a expliqué Sahara à l'édition espagnole de Motorsport.com, estimant que les erreurs du pilote espagnol ont une justification : "Rins a fait ce qu'on lui demandait : attaquer pour essayer de gagner des courses ou d'avoir la meilleure position possible. Il n'a pas fait de grosse erreur, il a juste pris des risques et ça s'est mal passé parce qu'il est tombé. C'est dommage, mais il ne doit pas se sentir coupable."

Álex Rins ne cachait pas son désir de couronne mondiale en début d'année, inspiré par la réussite de son coéquipier Joan Mir dans une saison 2020 où une blessure à l'épaule droite l'avait diminué durant les premières courses. Les cinq résultats blancs de cette année l'ont fait dégringoler à la 15e place du championnat et surtout à 92 points du leader Fabio Quartararo, ce qui compromet fortement ses chances de titre.

"Álex est très motivé, il a la volonté de bien faire et parfois cette faim mène à des chutes", analyse Sahara, déterminé à aider son pilote plus qu'à l'incriminer : "La situation n'est évidemment pas idéale, et nous cherchons un moyen de la renverser, d'aborder le problème sous différents points de vue : la technique, le mental et la stratégie. Donc j'espère qu'il décrochera vite les résultats qu'il mérite."

Rins dans le bon rythme mais gêné en qualifications

Et contre toute attente, c'est au Sachsenring que Rins pourrait renouer avec un bon résultat, malgré un poignet droit encore douloureux. Le #42 a dû passer par la Q1, séance dont il a signé le meilleur temps, tandis que Joan Mir a été éliminé. La deuxième partie des qualifications a en revanche été plus difficile pour Rins puisque le trafic l'a empêché de signer un bon temps, ce qui le contraindra à un départ depuis la 11e position. Très mécontent de l'absence de sanction pour ses rivaux, il reste satisfait du rythme affiché depuis le début du week-end.

"Je suis content car à part la blessure à la main, ce week-end on a l'air d'être plutôt bons en termes de chrono et de rythme", se réjouit Rins. "Nous n'avons pas le même rythme que Fabio par exemple, mais nous sommes bons. En EL3, j’ai eu du mal à entrer dans le top 10 parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs sur mon tour rapide, mais ensuite en Q1 j'étais très fort, je me sentais bien."

La blessure de Rins le gêne surtout dans les phrases de freinage et l'accumulation des tours pourrait lui poser plus de problèmes en course, mais il arrive à gérer la situation pour le moment : "Je commence à ressentir la douleur maintenant. En EL3 ça allait, j'ai assez bien dormi avec les anti-douleurs, mais en EL4 et en Q1, je sentais la douleur sur l'os à chaque fois que je sautais sur la moto. Je ressens cette douleur mais la performance est bonne, je roule juste avec la douleur. Il faudra voir en course, car sur cette piste en particulier, ce n'est pas facile de doubler, et en plus avec ma blessure à la main, je ne suis pas à 100% donc c'est encore plus difficile. Mais on va essayer de faire notre course, de récupérer des positions au départ et de voir l'arrivée."

Avec Chloé Millois

