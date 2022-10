Suzuki planifie un étonnant test juste avant son départ

Suzuki n'a plus que trois courses à disputer en MotoGP mais le constructeur japonais semble maintenir son programme de développement comme prévu. Takuya Tsuda, en charge des essais de la marque au Japon, participera en effet à un test de deux jours la semaine prochaine sur le circuit de Motegi, où il a disputé son Grand Prix national le mois dernier, en remplacement de Joan Mir.

Selon les informations de Motorsport.com, Suzuki a prévu de faire évaluer au pilote japonais une série d'évolutions aérodynamiques et différents composants qui ont pourtant peu de chances d'être utilisés en course par Mir et Álex Rins. Le Grand Prix d'Australie sera terminé et le temps manquera avant la Malaisie, ce qui signifie que les essais effectués par Tsuda ne seront potentiellement utiles que pour le Grand Prix de Valence, dernière manche de la saison et donc de Suzuki dans la catégorie.

Plusieurs membres de l'équipe s'étonnent même de cette dépense potentiellement inutile, à commencer par Rins, qui peine à en comprendre le but. "Ils vont essayer un nouveau carénage avant la Malaisie, qui est complètement différent de celui qu'on utilise ici, avec différentes ouvertures et différents ailerons", a confirmé l'Espagnol. "Si vous me demandez pourquoi, je ne sais pas, c'est sûr que ça n'a pas de sens mais ils ont l'argent donc laissons-les dépenser leur argent."

Même surprise du côté de Joan Mir, qui a préféré prendre la nouvelle avec le sourire. "La seule chose que je peux dire à ce sujet, c'est que l'état d'esprit de l'équipe est toujours là donc c'est bien !" a commenté le Champion du monde 2020 en usant visiblement d'une certaine ironie.

Au test de Misano organisé après le GP de Saint-Marin et surtout destiné à la préparation de la saison 2023, Suzuki avait logiquement limité son roulage à une demi-journée. La firme de Hamamatsu avait néanmoins promis de ne pas interrompre le développement pour 2022 et cela s'est constaté avec l'apparition d'ailettes à l'arrière de la machine au GP du Japon, qui ont depuis disparu.

Ce travail est effectué alors que Suzuki a décidé de quitter le MotoGP pour "allouer ses ressources à d'autres initiatives liées au développement durable" selon les termes utilisés par le constructeur quand il a annoncé son départ. Ce désengagement a été décidé au printemps et définitivement scellé au début de l'été, quand Suzuki et la Dorna ont trouvé un arrangement pour mettre fin à un accord qui courait jusqu'à la fin de l'année 2026.

Mir et Rins ont depuis trouvé refuge pour la saison prochaine, tous deux chez Honda. Le premier rejoindra l'équipe officielle, succédant à Pol Espargaró, tandis que le second prendra la place libérée par Álex Márquez dans l'équipe LCR. Leurs chefs mécaniciens connaissent également leur destination : Frankie Carchedi, qui épaule Mir, travaillera avec Fabio di Giannantonio tandis que Juan Manuel Cazeaux, le technicien travaillant avec Rins, rejoindra l'équipe de Maverick Viñales chez Aprilia.

Avec Andrew van Leeuwen et Charlotte Guerdoux