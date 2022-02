Suzuki : un moteur en progrès, une aérodynamique à revoir

C'est avec le sourire que les pilotes Suzuki ont quitté le circuit de Sepang, ayant constaté des progrès sur le moteur. Joan Mir et Álex Rins demandaient plus de puissance et ils ont obtenu gain de cause. Déjà évalué l'an dernier, le moteur 2022 a encore été modifié avant ce test et Mir a perçu une évolution susceptible de changer la donne dans les duels en course.

"On est presque [prêts]", s'est réjouit l'Espagnol. "On est satisfaits. On a vraiment amélioré notre vitesse de pointe. On est bien placés, ce qui est vraiment important. On sait qu'on a une moto rapide. Avec notre moteur, c'était difficile de nous battre avec les Ducati. C'était la même histoire à chaque course, c'était un peu dur. Avoir un peu plus de puissance, ça m'aide vraiment. Je m'attends à faire beaucoup mieux avec cet avantage."

"Je ne sais pas si ça sera suffisant", a néanmoins tempéré Mir samedi. "Chaque détail que l'on pourra améliorer sur le châssis et le moteur aura son importance. Le holeshot device aussi. Toutes ces choses améliorent la vitesse de pointe."

Après le premier jour, Mir n'était pas pleinement satisfait de l'anti-patinage et de l'anti-wheelie mais des ajustements ont été faits dans la soirée et les gains apportés sur le quatre cylindres en ligne sont devenus plus nets, même si l'amélioration est plus perceptible dans les données qu'en piste : "Les caractéristiques sont les mêmes et sur la moto, quand on est seul, on ne sent pas [de différence]. On le voit dans les données, quand on suit quelqu'un. Je ne sais pas si le régime est plus élevé."

Joan Mir

Tout n'est pas rose pour les bleus puisque l'ensemble aérodynamique apporté à Sepang ne devrait pas être homologué pour la compétition, Álex Rins n'ayant pas perçu de changement positif dans le comportement de sa moto au moment où il la relève, en sortie des virages.

"Notre priorité est d'améliorer les ailerons et le package aéro", a reconnu le #42. "Ils ont apporté des choses ici mais ça n'a pas très bien fonctionné. Il n'y a pas assez de temps avant le Qatar donc je pense qu'on aura quelque chose similaire à ce qu'on avait dans la deuxième partie l'année dernière."

"J'espérais qu'ils apporteraient quelque chose pour les sorties de courbe", a précisé Rins. "On perd beaucoup dans cette phase avec du wheelie, en sortie des virages lents, sur le premier rapport. J'ai discuté avec [Shinichi] Sahara [le responsable du projet] à Jerez et je lui demandais vraiment d'apporter quelque chose de nouveau pour ce test. Ils l'ont apporté mais pas de la façon que l'on voulait. J'espérais un peu plus à ce niveau. Les ailettes qu'ils ont apportées offrent un léger progrès mais pas en sortie de courbe, donc ils doivent encore travailler."

Álex Rins a cependant apprécié la nouvelle version du variateur de hauteur à l'arrière, solution lancée par Suzuki à l'été 2020, après toutes les autres équipes, et qui qui conserve une marge de progrès : "On a testé beaucoup de choses, on a amélioré le variateur de hauteur à l'arrière, ce que je juge important. On doit toujours l'activer, ce n'est pas comme pour les autres constructeurs qui l'ont automatisé. Ils l'activent avant d'entrer dans le virage."

Suzuki avait également deux versions de son nouveau châssis, aux performances jugées similaires par Joan Mir malgré des comportements différents, l'un étant plus efficace au freinage mais en difficulté en courbe, l'autre ayant les caractéristiques inverses. Les pilotes ont enfin évalué des éléments de suspension et un nouveau bras oscillant. Mir est satisfait de l'ensemble mais ne veut pas s'emballer : "On n'a pas gagné de course ! Je suis satisfait. Je ne suis pas super heureux, parce qu'il y a du travail."