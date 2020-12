Suzuki s'offre un sponsor majeur pour la saison 2021

Après avoir décroché deux titres mondiaux historiques cette saison, l'équipe Suzuki en MotoGP annonce l'arrivée d'un sponsor majeur pour la saison prochaine. En 2021, les machines de la firme japonaise porteront les couleurs de Monster, les deux parties ayant conclu un accord de partenariat pour plusieurs années. Depuis son retour en MotoGP en 2015, Suzuki évoluait avec pour sponsor principal la marque de lubrifiants Ecstar, situation qui changera donc l'an prochain avec l'apparition du géant des boissons énergisantes sur les motos du nouveau Champion du monde Joan Mir et de son compatriote Álex Rins.

"Nous sommes très heureux d'annoncer cet accord avec Monster Energy", se félicite Davide Brivio, team manager de Suzuki en MotoGP. "C'est une entreprise qui a été très active en MotoGP et dans d'autres disciplines de sports mécaniques. Nous avons commencé à négocier avant le début de l'année et nous sommes très fiers d'avoir la marque Monster Energy sur notre moto pour les années à venir."

"Monster était déjà partenaire de nos deux pilotes, donc nous avons hâte de travailler avec eux plus étroitement encore, et nous essaierons de leur apporter la meilleure contribution possible à leurs activités commerciales. Je pense que les deux marques bénéficieront énormément de ce partenariat. Avec Monster, nous partageons l'amour du sport et l'esprit déterminé, et nous essaierons de partager de beaux moments ensemble à l'avenir. Nous avons toujours eu de bonnes relations avec les dirigeants de Monster et tout le personnel que nous avons rencontré jusqu'à présent, et nous sommes heureux de commencer à travailler ensemble, enthousiastes à l'idée de voir ce que nous pourrons faire."

La durée précise de ce nouvel accord n'a pas été dévoilée mais les deux parties semblent miser sur une collaboration qui se renforcera avec le temps. Pour Monster, déjà très présent dans le paddock MotoGP, c'est un contrat supplémentaire qui s'ouvre alors que l'entreprise demeurera le sponsor titre de l'équipe officielle Yamaha, comme c'est le cas depuis 2019.

"Nous sommes très fiers d'annoncer le partenariat entre Monster Energy et le team Suzuki Ecstar, qui débutera pour la saison 2021 alors que nous étendons et renforçons notre investissement et notre soutien continus en MotoGP ainsi qu'en sports mécaniques à travers le monde", ajoute Rodney Sacks, PDG de Monster. Après avoir soutenu Álex et Joan ces deux dernières années, tandis qu'ils ont couru pour l'équipe avec beaucoup de succès, c'est une progression naturelle de devenir leur partenaire officiel. L'année 2020 a été exceptionnelle pour tout ceux qui étaient liés à l'équipe, et nous avons hâte de poursuivre cette incroyable aventure dans laquelle Suzuki et ses pilotes ont déjà embarqué les fans de MotoGP."