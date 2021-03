Suzuki présente sa MotoGP pour lancer la défense du titre

Aux défenseurs de la couronne les honneurs d'être les derniers à dévoiler leur machine 2021 ! Suzuki est devenu ce samedi matin l'ultime équipe à organiser sa présentation officielle pour la saison à venir et à afficher les nouvelles couleurs de sa moto.

Comme cela avait été anticipé, Suzuki accueille cette année un nouveau partenaire de choix, Monster Energy. La livrée n'est toutefois pas révolutionnée, elle reste dans la veine des couleurs vintage de 2020, avec l'ajout des logos de la marque de boissons énergisantes par petites touches. "Elle me plaît beaucoup ! Je pense qu'elle est un petit peu plus agressive que l'année dernière avec les logos de Monster", se réjouit Joan Mir, Champion du monde en titre. L'Espagnol, lui, a choisi de ne pas abandonner son numéro 36 fétiche pour le numéro 1 de champion, néanmoins celui-ci apparaît discrètement sur sa bulle.

C'est depuis le circuit de Losail, où se déroulent ce week-end les premiers essais de pré-saison, que la présentation s'est faite, les motos arrivant aux mains de leurs pilotes dans la ligne droite pour rejoindre l'ensemble de l'équipe qui s'y trouvait réunie. L'événement marquait le début d'une nouvelle ère pour le constructeur d'Hamamatsu, qui doit à présent s'engager dans la défense des titres conquis en 2020 sans son directeur d'équipe, Davide Brivio, parti rejoindre Alpine en F1.

L'équipe, dirigée par un comité de responsables déjà en poste jusqu'à présent, est chapeautée par Shinichi Sahara, directeur du projet MotoGP. "2020 a été une saison fantastique pour nous et nous souhaitons poursuivre sur cette lancée en 2021", annonce le responsable japonais. "Quand notre team manager Davide Brivio a quitté l'équipe, j'ai pensé que c'était une grande perte pour l'équipe, mais nous avons un staff super professionnel et leurs capacités sont plus que suffisantes pour compenser une telle perte."

Face au gel du développement des pièces majeures des MotoGP entre 2020 et 2021, seules des évolutions limitées ont pu être réalisées à l'usine, suffisantes toutefois pour que Ken Kawauchi, directeur technique, annonce une GSX-RR améliorée par rapport à la machine qui l'an dernier a triomphé dans deux des trois championnats. "Je suis très confiant, je ne suis pas inquiet", garantit-il.

"Avec deux pilotes super forts, Joan et Álex,[Rins] qui sont prétendants au titre encore cette année, et le gros soutien des ingénieurs de l'usine au Japon et des pilotes d'essais, nous pensons être prêts à 100% pour commencer la nouvelle saison", affirme également Shinichi Sahara, qui salue l'arrivée de Monster Energy tout en espérant avant tout maintenir un niveau de compétitivité digne des plus grands succès. "J'espère que notre moto sera la plus forte et la plus cool de la grille !"

Après avoir remporté l'an dernier le championnat des équipes, mais aussi et surtout son premier titre pilotes depuis 2000, et avoir placé ses deux représentants dans le top 3 du championnat pour la première fois depuis 1981, l'équipe a beau être restructurée à sa tête, elle compte sur la stabilité de son line-up (un cas unique sur la grille cette saison) pour partir en quête de nouveaux titres cette saison.

"Nous sommes face à un beau challenge, celui de défendre le titre", commente Joan Mir. "Cette année, l'objectif sera de se battre pour le titre et j'ai déjà hâte d'y être. La moto est belle, l'équipe est là et j'ai aussi un super coéquipier." Un coéquipier nommé Álex Rins et qui, après "les montagnes russes" connues l'an dernier avec une blessure dès le début du championnat mais aussi une solide seconde moitié de saison, a bien l'intention d'être le premier adversaire du champion en titre.

Tous deux seront en piste à 12h heure française pour le premier jour d'essais de pré-saison ouvert à l'ensemble des pilotes. Vendredi, seuls les rookies et les pilotes d'essais étaient aux affaires, et Suzuki a assurément profité de la journée comme il se doit puisque Sylvain Guintoli a d'ores et déjà eu l'opportunité de tester un moteur destiné à 2022.

Les présentations MotoGP

Équipe Date Lieu Premières photos Esponsorama Racing 5 février, 18h Andorre Photos | Vidéo Ducati Team 9 février, 16h En ligne Photos | Vidéo Red Bull KTM Factory Racing 12 février 10h En ligne Photos | Vidéo Tech3 KTM Factory Racing 12 février, 10h En ligne Photos | Vidéo Monster Energy Yamaha MotoGP 15 février, 10h30 En ligne Photos | Vidéo Teams Sky VR46 (incluant Luca Marini) 16 février, 12h En ligne sur Facebook Photos LCR Honda Castrol (Álex Márquez) 19 février, 12h En ligne sur Facebook Photos LCR Honda Idemitsu (Takaaki Nakagami) 20 février, 10h En ligne sur Facebook Photos Repsol Honda Team 22 février, 12h En ligne Photos | Vidéo Pramac Racing 25 février, 16h En ligne Photos | Vidéo Petronas Yamaha SRT 1er mars, 10h30 En ligne Photos | Vidéo Aprilia Racing Team Gresini 4 mars, 14h30 Losail Photos | Vidéo Team Suzuki Ecstar 6 mars, 10h en France Losail Photos