Suzuki rappelé à l'ordre par la Dorna

Motorsport.com annonçait hier que Suzuki avait pris la décision de quitter le MotoGP à la fin de la saison, une nouvelle qui a été une véritable onde de choc dans tout le paddock et auprès des fans. Si aucune information n'a pour l'heure été communiquée par le constructeur, l'organisateur du MotoGP a pour sa part tenu à rappeler Suzuki à l'ordre concernant ses engagements puisqu'un contrat les unit jusqu'en 2026.

"À la suite des récentes rumeurs concernant le départ de Suzuki du MotoGP fin 2022, Dorna Sports a officiellement contacté le constructeur afin de lui rappeler que les conditions de son contrat pour rouler en MotoGP ne lui permettent pas de prendre cette décision de façon unilatérale. Si toutefois le départ de Suzuki faisait suite à un accord entre les deux parties, la Dorna décidera du nombre idéal de pilotes et d'équipes qui rouleront en catégorie MotoGP à partir de 2023."

"La Dorna continue de susciter un vif intérêt auprès d'un certain nombre d'équipes, aussi bien d'usines qu'indépendantes, qui cherchent à rejoindre la grille du MotoGP, cette discipline continuant d'être un exemple mondial de compétition, d'innovation et de spectacle et touchant des millions de fans dans le monde."

Si aucune équipe n'a été mentionnée, la Dorna a précisé que "l'intérêt de ces parties a été reconfirmé durant les dernières 24 heures".

Une réaction de Suzuki est toujours attendue à l'heure actuelle, ce qui pourrait provoquer de réels bouleversements de la grille MotoGP en 2023. Pour rappel, celle-ci est actuellement composée de six constructeurs qui possèdent un nombre de motos engagées différent. Ducati a le monopole avec huit machines tandis que Yamaha, Honda et KTM en possèdent quatre. Aprilia et Suzuki en ont pour leur part deux et sont les seuls à ne pas disposer de team satellite, un sujet souvent abordé chez Suzuki mais jamais concrétisé.

À la suite des déclarations de la Dorna, des ajustements seront sans aucun doute nécessaire du côté de Suzuki pour envisager un départ effectif à la fin de la saison. Pour l'heure, aucun des deux pilotes de la marque n'a communiqué à ce sujet. Selon les informations de Motorsport.com, Joan Mir pourrait être en négociations avec Honda pour rejoindre Marc Márquez à la place de Pol Espargaró. La situation est encore floue du côté d'Álex Rins.