Suzuki reporte la création d'un team satellite à 2022

Suzuki ne prévoit pas de mettre en place une structure lui permettant de disposer d'une équipe satellite avant au moins 2022. Bien que le sujet soit sur la table depuis plusieurs années désormais, le constructeur d'Hamamatsu ne fera rien avant l'entrée en vigueur du nouveau contrat entre les équipes et la Dorna, promoteur du MotoGP. Cet accord, qui couvrira cinq saisons et expirera en 2026, fixera les conditions auxquelles les constructeurs et leurs clients (les équipes satellites) devront se conformer.

D'un point de vue technique, Suzuki aurait tout intérêt à disposer de deux GSX-RR supplémentaires en piste afin de pouvoir recueillir une plus grande quantité de données, et en toute logique d'accélérer le développement de la machine. Cependant, les responsables du programme MotoGP, emmenés par le team manager Davide Brivio, ont toujours souligné la complexité d'un tel projet pour le constructeur japonais.

"Nous parlons d'une équipe satellite depuis un certain temps déjà, mais nous allons le reporter un peu plus longtemps. L'approche de Suzuki est d'attendre jusqu'en 2022, qui sera la date de début du nouveau contrat avec la Dorna", fait savoir Davide Brivio à Motorsport.com.

Lire aussi : Suzuki en passe de conserver Rins et Mir pour 2021

Début 2018, Suzuki avait été très proche de finaliser la création de sa formation satellite, après des mois de négociations avec Marc VDS. Cependant, les liens noués par l'équipe belge avec Yamaha, puis sa sortie de la catégorie reine à la suite de lourds problèmes internes ont finalement empêché de mener à bien ce projet.

"Nous ne sommes pas encore prêts, mais le moment viendra où nous le serons", assure désormais Davide Brivio. "Nous devrons d'abord nous mettre d'accord [et signer] avec une équipe parmi celles qui sont présentes afin de lui fournir nos motos." En l'occurrence, les équipes satellites sont aujourd'hui LCR (lié à Honda), Petronas (Yamaha), Pramac (Ducati), Avintia (Ducati) et Tech3 (KTM), ainsi que Gresini qui se trouve dans une situation à part en servant d'appui à l'unique équipe Aprilia.

Carmelo Ezpeleta, le PDG de Dorna, a déjà été clair quant au fait que le nombre de motos sur la grille ne dépasserait pas 24, à l'exception de quelques wild-cards accordées çà et là. Cela laisse donc encore une petite marge, puisque 22 machines sont engagées de manière permanente depuis la sortie de Marc VDS.

"Aprilia court actuellement avec les deux places que possède Gresini, et en 2022 ils seront inscrits en tant que constructeur et ils auront leur propre place", a expliqué Ezpeleta à Motorsport.com. "Nous considérons que la grille sera suffisamment riche avec [le maximum de] 24 motos qui seront disponibles entre 2022 et 2026. Cette structure nous plait et elle plait aussi aux marques. L'idéal serait d'avoir six constructeurs et six équipes satellites. Nous n'obligeons pas les marques à les avoir, car si nous le faisions, nous conditionnerions le marché."

Related video