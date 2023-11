Le MotoGP valide le système de concessions favorable à Yamaha et Honda

Après des mois de débats entre les constructeurs, un nouveau système de concessions techniques a été validé par la Commission Grand Prix, qui réunit les représentants de tous les acteurs du championnat. L'objectif est d'offrir plus de libertés aux marques japonaises pour les aider à combler leur retard sur leurs concurrents européens, nettement dominateurs cette année.

Comme Motorsport.com l'avait révélé, le nouveau système aura une influence sur le fonctionnement de toutes les marques, en offrant plus de libertés aux moins performantes et en instaurant des restrictions pour celles qui inscrivent le plus de points, en couvrant plus de choses que l'ancien dispositif. Ducati va ainsi se retrouver limité, tandis que Yamaha et Honda bénéficieront d'une plus grande latitude dans leur développement.

"Le système de concessions du MotoGP a été mis à jour", annonce la Commission Grand Prix. "Le système proposé pour les critères d'accès et de perte des concessions a été accepté à l'unanimité par la MSMA [l'association des constructeurs]. Toutes les marques ont approuvé la proposition dans l'intérêt du championnat."

"Les concessions seront calculées en deux fenêtres. La première fenêtre va de la première course à la dernière course de la saison. La seconde va de la première course après la fin de l'interdiction des tests estivaux à la dernière course au début de l'interdiction des tests estivaux l'année suivante."

"Les marques seront classées en quatre catégories – A, B, C, ou D – selon le pourcentage du maximum de points possible engrangés durant chaque fenêtre. Ce rang déterminera le nombre de journées de tests autorisés, d'apparitions en wild-cards, le nombre de moteurs, les spécifications du moteur et leur gel, les nouveautés aéro et le nombre de pneus à disposition pour les tests."

Ce système de concessions offrira une granularité entre tous les constructeurs, alors que l'ancien se limitait à un plus grand nombre de moteurs, la possibilité de le faire évoluer en cours d'année et à plus de journées de tests, et se basait sur les résultats des deux saisons précédentes. L'accès aux quatre catégories suivra ce procédé :

Catégorie A B C D Pourcentage de points >= 85% >=65% à <85% >= 35% à <60% <35% Pneus pour les tests 170 190 220 260 Pilotes autorisés pour les tests Pilotes d'essais Pilotes d'essais Pilotes d'essais Libre Circuits autorisés pour les tests 3 pistes 3 pistes 3 pistes Tous les circuits des GP Wild-cards par saison* 0 3 6 6 Moteurs par saison** 7 ou 8 7 ou 8 7 ou 8 9 ou 10 Spécification du moteur Gelée Gelée Gelée Libre Changements de carénages autorisés 1 1 1 2 (en renonçant à une précédente spécification)

* Les wild-cards ne sont pas sujets à un gel de la spécification moteur. Un maximum de trois wild-cards sera possible durant la première moitié de la saison et trois autres durant la seconde moitié.

** Le nombre de moteurs dépend du nombre de courses par an.

Qui aura accès à ces concessions ?

Pour savoir si un constructeur sera considéré comme faisant partie de la catégorie A, B, C ou D, le total de points de la saison précédente sera pris en compte dans la première moitié du championnat, puis le total de la mi-saison précédente jusqu'à la mi-saison en cours dans la seconde moitié du championnat.

Concrètement, cela signifie qu'avec 728 points à prendre cette année (20 courses principales et 19 sprints, celui de Phillip Island ayant été annulé), Ducati disputera la première moitié de la saison 2024 dans le cadre de la catégorie A, KTM et Aprilia dans celui de la catégorie C, et Yamaha et Honda dans celui de la catégorie D.

Après la pause estivale, le calcul sera refait et en cas de changement de catégorie, des modifications seront mises en place avec effet immédiat, ce qui pourrait provoquer l'annulation de wild-cards préalablement autorisés.

En cas de passage des catégories C à D pendant l'été, le nombre de moteurs autorisés sera immédiatement augmenté, et de nouvelles spécifications du moteur ou du carénage seront permises. En revanche, en cas de passage des catégories D à C au cours de l'été, les restrictions concernant le nombre de moteurs et leur spécification ne seront appliquées qu'à la saison suivante, et annulées si le constructeur repasse finalement dans la catégorie D.

D'autres mesures plus mineures ont été annoncées par la Commission Grand Prix :