KTM avait sous-estimé les défis posés par la taille de Petrucci

L'aventure de Danilo Petrucci au guidon de la KTM RC16 n'aura duré qu'un an puisque Tech3 alignera un nouveau duo en 2022, composé de Remy Gardner et Raúl Fernández. Même si le double vainqueur en MotoGP pourrait rester lié au constructeur en se lançant dans l'aventure du Dakar, il n'a jamais pu trouver ses marques au guidon de la machine autrichienne cette année, étant pénalisé par sa grande taille.

Petrucci mesure 1,81 m, deux centimètres de plus que son coéquipier Iker Lecuona, mais il paie surtout ses 80 kg, dix de plus que le jeune Espagnol. KTM n'avait jamais été confronté à un pilote si grand et si lourd, et malgré ses efforts pour lui donner une moto plus adaptée à son gabarit, qui se sont concrétisés par l'apparition de pièces spécifiquement dédiées à sa grande taille, la marque estime que le problème est insoluble.

"Quand on conçoit une machine en MotoGP, la géométrie et l'ergonomie sont évidemment plus faites pour la taille moyenne des pilotes", a expliqué Wolfgang Felber, responsable du développement du châssis de la KTM. "À part Danilo, les trois autres pilotes ont [des gabarits similaires]. C'est difficile de trouver une solution pour Danilo, mais nous ne pouvons pas fabriquer une moto juste pour lui. Ce n'est pas possible et les règlements ne le permettent pas."

Même s'il se dit "content" du recrutement de Petrucci pour la saison 2020, l'ingénieur reconnaît que KTM n'avait pas anticipé de telles difficultés au moment de lui faire signer son contrat : "Je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant un problème."

Bien qu'il ait fortement maigri depuis ses premières saisons en MotoGP, le physique de Danilo Petrucci semble être devenu encore plus problématique ces dernières années, dans un plateau plus compétitif que jamais. Le pilote Tech3 est un cas unique en MotoGP et en particulier chez KTM, avec ses 11 cm de plus que Miguel Oliveira et Brad Binder, et une différence de poids de 16 et 17 kg par rapport à ces deux pilotes. C'est même un gouffre qui le sépare de Dani Pedrosa et ses 161 cm pour 51 kg sur la balance.

"Mon poids est presque deux fois plus élevé que celui de Pedrosa", déclarait Petrucci entre les deux courses en Autriche. "C'est comme si c'étaient des poupées russes entre Pedrosa et moi ! Mais c'est aussi le cas avec les autres pilotes. J'ai déjà réalisé beaucoup de choses en MotoGP, parce qu'un pilote aussi grand que moi n'avait jamais été aussi performant."

La KTM est une machine plus petite que la Ducati avec laquelle Petrucci a disputé les dernières saisons et il atteint rapidement des limites. "Malheureusement, le problème c'est que quand je mets les gaz à fond, je suis vraiment lent", déplorait-t-il au cours du premier week-end passé en Autriche. "À partir du moment où je me mets dans la bulle, mon travail et celui des ingénieurs se termine et malheureusement on n'a pas de solution à court terme."

Avec Léna Buffa