Nakagami déplore la lenteur de Honda face aux Européens

Les difficultés que traversent Honda et Yamaha en MotoGP ont régulièrement été expliquées par la mentalité japonaise, caractérisée par une approche mesurée face au changement et un respect des protocoles en place. Cette stratégie peut se transformer en frein pour embrasser les innovations lancées par les trois marques européennes, qu'il s'agisse des éléments aérodynamiques ou de concepts comme le variateur de hauteur.

Lui-même Japonais et spectateur du travail effectué par Honda en portant les couleurs de l'équipe LCR, Takaaki Nakagami a confirmé un manque de réactivité flagrant. "Il semble que le système du Japon – de l'entreprise ou la mentalité japonaise, je ne suis pas certain – quand on le compare au style européen, comme chez Ducati ou KTM, on voit qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus rapides", a déclaré Nakagami. "C'est évident."

"On pousse, parce qu'actuellement, on est derrière, on a du mal, c'est une période vraiment difficile. On doit améliorer l'adhérence donc il faut des nouveautés. On pousse tout le temps mais la première des priorités est toujours la sécurité. S'ils ne sont pas sûrs que ça va tenir un certain nombre de kilomètres, s'il y a des interrogations, ils ne vont pas apporter [une pièce] en piste. Ça prend plus de temps pour être plus sûr. Si une pièce a fait un certain nombre de kilomètres, ils la valident et ils l'apportent. Ça prend un mois, deux mois... Ça prend plus de temps."

Il y a beaucoup de monde, il y a de nouveaux visages, je ne connais pas leurs noms ! Ils sont venus dans mon garage. Je ne peux pas dire qui fait quoi ! Takaaki Nakagami

Pressé par Marc Márquez, Honda a pourtant réagi en multipliant les recrutements qu'il réclamait ces dernières semaines. Mais cette arrivée massive d'ingénieurs illustre peut-être un autre problème de Honda, le manque de communication, mis en avant par Álex Rins, qui s'est dit surpris du faible nombre d'échanges avec les responsables techniques et les autres pilotes.

Même s'il est au cœur du projet Honda, Márquez ne connaissait pas tous ses interlocuteurs pendant le test de Misano, et même celui qui est peut-être devenu le plus important. "Quand je m'arrête dans le garage, je parle à une nouvelle personne, que je pense être le nouveau leader du projet, même si on ne me l'a pas présenté et que ça ne m'a pas été dit clairement", a expliqué l'Espagnol lundi.

Nakagami a été tout aussi perdu face à cette vague de recrutements : "Il était déjà présent en Autriche et [lundi], quand j'ai testé le nouveau prototype, il est venu dans le garage écouter mes commentaires. C'est un peu un nouveau chef du projet. Il y a beaucoup de monde, il y a de nouveaux visages, je ne connais pas leurs noms ! Ils sont venus dans mon garage. Je ne peux pas dire qui fait quoi !"

Rins s'est également plaint de se sentir exclu du développement en début de saison. Nakagami pense que Honda "semble un peu" plus écouter les pilotes LCR désormais mais juge naturel que l'équipe satellite passe au second plan : "J'ai pu tester les nouveautés donc il y avait pas mal de monde, pas autant que pour Marc, qui est venu dans le garage après quelques tours."

"On n'est pas l'équipe d'usine et Álex arrivait de l'équipe d'usine Suzuki", a rappelé Nakagami. "Naturellement, l'entourage est différent. Je ne connais que l'équipe satellite LCR donc ce n'est pas choquant pour moi. Quand je vois les photos de l'équipe Repsol avec 20 ou 15 personnes qui écoutent les commentaires, c'est fou."

Et si comme Marc Márquez et Joan Mir, Takaaki Nakagami n'a pas perçu de véritable progrès avec le prototype 2024 qu'il a testé lundi, il fait confiance à ces ingénieurs pour totalement transformer cette machine : "Avant de monter sur la moto, ils n'ont pas expliqué en détail ce qui avait changé. Évidemment, ils attendaient plus d'adhérence mais la réalité est que ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas l'air très surpris mais c'est une sorte de prototype, il y a encore certaines pièces qui ne sont pas arrivées, le package 2024 n'est pas complet. Il y a encore beaucoup d'idées qui peuvent changer."

"Le demi-pas en avant que l'on a fait n'était pas suffisant. Joan et Marc ont fait les mêmes commentaires. Ils ont les commentaires, ils ont les données. [...] Ils ont encore le temps. Je crois en eux pour faire une meilleure moto."