Takaaki Nakagami a subi une opération de quatre heures

Alors que le MotoGP a quitté le Japon pour la Thaïlande ce week-end, Takaaki Nakagami est resté dans son pays natal pour être une nouvelle fois opéré de la main droite. Blessé après son accrochage avec Marc Márquez pendant le premier tour du GP Aragón il y a deux semaines, il avait été opéré juste après la course, ayant perdu 20% des tendons de l'annulaire de la main droite, et 60% de ceux de l'auriculaire.

Malgré les fortes douleurs, des saignements et des pertes de sensations au freinage, Nakagami a tenu à participer au Grand Prix du Japon, le premier disputé dans le pays depuis 2019. Dès l'arrivée, il savait avoir aggravé la blessure et compromis sa présence à Buriram. Mardi matin, un scanner a confirmé une déchirure au niveau du tendon de l'auriculaire et la nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale.

Pendant que les autres pilotes étaient en piste en Thaïlande ce vendredi, Takaaki Nakagami était donc entre les mains des chirurgiens. Sur Twitter, le pilote LCR a précisé que l'intervention a duré "environ quatre heures" et qu'elle s'est déroulée comme prévue. "L'opération s'est bien passée, merci à tous !" a précisé Nakagami, accompagnant son message d'une photo le montrant dans sa chambre.

La date du retour de Takaaki Nakagami à la compétition dépendra de l'évolution de sa condition dans les prochains jours. Avant l'opération, le pilote nippon se fixait pour objectif de faire son retour dès le Grand Prix d'Australie, la prochaine manche au programme. Après une série de trois courses en autant de week-ends, le MotoGP va reprendre un rythme plus classique et laisser une semaine de pause aux pilotes. Nakagami disposera ainsi d'un peu de temps pour essayer d'atteindre son objectif.

En attendant son retour, sa Honda est pilotée par son compatriote Tetsuta Nagashima au Grand Prix de Thaïlande. Le vainqueur de course en Moto2 va prendre son deuxième départ en MotoGP, une semaine après avoir été engagé par le constructeur en wild-card à Motegi. En cas d'absence prolongée de Nakagami, Nagashima pourrait prolonger l'intérim chez LCR.