Nakagami veut "oublier" les courses du Qatar

Le team LCR vit un début de saison très difficile, sans le moindre point marqué. Les deux courses d'Álex Márquez à Losail se sont conclues sur des chutes et Takaaki Nakagami, également à terre dans le GP du Qatar, n'a pris que la 17e place du second rendez-vous, le GP de Doha. Déjà en retrait en qualifications, avec le 16e temps, le Japonais est remonté au 14e rang en début de course avant de perdre des places pour finir hors des points.

Il veut désormais mettre ces deux courses derrière lui et véritablement entamer son championnat cette semaine avec le GP du Portugal, qui ouvre la saison européenne.

"Pour moi, ça a été une course vraiment très dure", a déclaré Nakagami après le deuxième rendez-vous de Doha. "Après ces sept ou huit [premiers] tours, ça a vraiment été dur. Je suis vraiment déçu de notre performance. Je suis très déçu, mais j'ai fait de mon mieux et je veux maintenant courir en Europe. Il vaut mieux que j'oublie ces deux courses. Je n'ai pas d'idées pour régler ce problème, alors j'ai hâte d'être à Portimão, de retour en Europe, et j'espère qu'on pourra se battre pour [une meilleure] position. On verra, mais je suis déçu de ces deux courses."

Estimant que les résultats décrochés au Qatar ne reflètent pas son véritable niveau, Nakagami espère que les courses en Europe lui permettront de décrocher son premier podium en MotoGP, voire mieux. "OK, ce n'est pas notre position et notre performance a été très faible, mais au moins j'ai pu finir la course, c'était tout ce que je pouvais faire", a-t-il précisé au site officiel du MotoGP. "Bien sûr, on n'est pas contents de notre position et de nos performances durant ces deux week-ends, mais maintenant on rentre en Europe et à partir de Portimão il faut que l'on retrouve notre position, comme le podium ou même la victoire. Il faut que l'on retrouve ces sensations. On fera de notre mieux et on verra ce qu'il en sera à Portimão."

Nakagami a dû ralentir pour éviter la chute

Au GP de Doha, Takaaki Nakagami était dans la lutte avec Franco Morbidelli et Pol Espargaró en début d'épreuve, avant de voir son pneu avant se dégrader. Craignant une glissade susceptible de mener à une nouvelle chute, le pilote du team LCR a préféré ralentir pour avoir la certitude de voir le drapeau à damier.

"Comme vous pouvez le voir, on était très en difficulté. Au tout début, ça allait, j'étais derrière Morbidelli et c'était sous contrôle. Je réfléchissais à l'endroit où je pourrais le passer. Devant Morbidelli, il y avait aussi Pol, qui faisait des temps assez similaires, et à certains endroits j'étais un peu plus rapide qu'eux, pas partout. En tout cas, je n'arrêtais pas de me demander où je pourrais passer et essayer d'améliorer ma position."

"Mais au bout de huit tours, je pense, j'ai senti une énorme baisse de performance de mon pneu avant, surtout sur le côté droit. Après cela, je me suis dit que si je continuais à pousser, j'allais sûrement tomber et finir encore dans le gravier. C'était une décision difficile, mais quand j'ai senti cette grosse baisse de performance de mon pneu avant, j'ai décidé qu'il fallait que je finisse cette course. Si j'étais tombé, on n'aurait pu retirer aucun point positif."

Nakagami ne pense pas qu'opter pour le pneu medium, choisi uniquement par les quatre pilotes KTM en course, lui aurait permis d'éviter le problème puisqu'il n'était pas à l'aise sur cette gomme avec laquelle il est parti à la faute dans les tests de pré-saison : "On n'a pas pensé à prendre le pneu medium à l'avant. Pendant les tests, on a souvent essayé le pneu medium à l'avant, de jour comme de nuit, mais mes sensations n'ont pas été très bonnes. C'est un pneu asymétrique et je n'aime pas les sensations qu'il me donne sur le flanc droit, où l'on passe du medium au soft. Beaucoup de pilotes s'en sont plaints, car on change de composé et on passe du medium au soft exactement au moment où l'on commence à incliner la moto."

"Pendant les tests, je suis tombé avec le medium, parce que je n'avais pas de bonnes sensations et qu'il est très difficile de comprendre où se trouve la limite. On a donc écarté cette option car c'était trop risqué. On savait que le soft, même si ce n'est pas la meilleure option pour nous, on pouvait l'utiliser. Ce n'est pas que pour moi, toutes les Honda ont été très en difficulté et tout le monde a fait le même commentaire. C'était très difficile de contrôler la moto."

