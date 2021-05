Une fois le Grand Prix d'Espagne terminé, les caméras du MotoGP ont montré un Takaaki Nakagami désemparé dans le box du team LCR. Le Japonais venait pourtant de décrocher son meilleur résultat de la saison et même d'égaler la meilleure performance de sa carrière en franchissant la ligne d'arrivée à la quatrième place, mais à ce moment-là, la déception d'avoir vu son premier podium tant attendu en MotoGP lui échapper a pris le pas.

"Après la course, j'ai pleuré parce que j'étais un peu déçu d'être passé à côté de mon premier podium", a confessé Nakagami, finalement partagé entra sa bonne prestation et la frustration d'avoir échoué à 0"690 de la troisième place de Franco Morbidelli, ses deux précédentes quatrièmes places l'ayant aussi vu arriver à moins d'une seconde du podium : "Je suis content de moi. La course a été assez dure, les 25 tours ont été difficiles. Mais de l'autre côté, je suis très fier et content de la performance du jour. Le rythme de course était très élevé mais on a pu le conserver. J'avais de très bonnes sensations sur la moto du début à la fin. J'étais très proche de la troisième place, donc du podium."

"Les sensations étaient mitigées après la course. J'ai pleuré après l'arrivée. Je suis à 50% fier et satisfait, et 50%... je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens, mais en revenant dans le box, j'ai pleuré, parce que j'ai commencé à me dire que j'aurais pu décrocher mon premier podium. J'étais un peu déçu mais c'est la course. Je suis content qu'on ait retrouvé notre place. La quatrième place est bonne pour nous. Maintenant on a le rythme, on a la vitesse, donc je suis pressé d'être au Mans."

Cinquième sur la grille de départ, Nakagami n'était plus que huitième après les deux premiers tours. Dans la troisième boucle, il gagné deux positions en profitant de la chute d'Álex Rins puis d'une petite erreur de Joan Mir au dernier virage. C'est à nouveau coup sur coup que Nakagami a gagné les deux dernières positions, dans le 19e tour, avec un dépassement audacieux sur Aleix Espargaró en sortant du virage 4 puis à l'extérieur de la courbe suivante, avant une nouvelle manœuvre sur Fabio Quartararo, diminué par son arm-pump, au virage 6. Nakagami a longtemps étudié l'endroit idéal pour porter son attaque sur l'aîné des frères Espargaró.

"Pendant de nombreux tours, je suis resté derrière Aleix et je me demandais où je pourrais le doubler. Je me demandais si je pouvais passer à l'intérieur au dernier virage, mais il y avait toujours un écart après le virage 12 et je ne pouvais rien tenter. Puis Fabio a commencé à perdre du temps, Aleix a aussi perdu deux dixièmes au tour. Je me suis dit que c'était ma chance et que si je passais à côté, Mir pourrait entrer dans la lutte."

"Donc j'ai fermé les yeux, j'ai plongé au virage 4, j'ai essayé de fermer la porte au virage 5. Il a essayé de rester à l'intérieur, on s'est touché, vous pouvez voir une grosse trace noire sur mon épaule noire parce que son pneu m'a touché. C'était une belle manœuvre et je suis fier de ce dépassement, il était plutôt bon. Après, j'ai pu doubler Fabio au virage 6, donc ces deux dépassements ont été bons."

Ce résultat a également été rendu possible par la bonne condition physique de Takaaki Nakagami. Deux semaines après sa lourde chute en EL2 à Portimão, le #30 craignait des douleurs au niveau de l'épaule droite mais il n'a pas ressenti la moindre gêne en course. "Il n'y eu absolument aucun problème", a rassuré Nakagami. "Avant la course, j'avais un peu peur d'avoir mal en fin de course, mais c'était plutôt bon. C'était parfait sur le plan physique. J'avais encore pas mal d'énergie après la course, donc c'était parfait physiquement. Aucun problème."

"C'était bien pire l'an dernier, parce que la température était différente et que j'avais songé à abandonner en fin de course", s'est-il souvenu. "Cette fois, après la course les sensations sont bonnes, et je n'ai pas de conséquences de la blessure de Portimão. [...] Physiquement, je me sens plutôt bien. S'il y avait une course de plus, je pourrais la faire, donc je me sens bien !"

Le meilleur pilote Honda à l'arrivée était également le seul de la marque à disputer la course avec la version 2020 de la RC213V, après avoir comparé ce modèle avec la spec 2021 au cours des essais du vendredi. Nakagami estime avoir fait "le bon choix" pour Jerez, sans certitude pour la suite de la saison, même s'il a encore roulé avec ce modèle lundi dans le test post-course.

