Takaaki Nakagami positif au COVID-19

Takaaki Nakagami sera absent du Grand Prix d'Argentine ce week-end après avoir contracté le COVID-19, comme l'a révélé son équipe : "Takaaki Nakagami a été testé positif au COVID-19. Le pilote LCR Honda Idemitsu va manquer le GP d'Argentine ce week-end après avoir été testé positif lundi, avant de se rendre à Termas de Río Hondo. Le pilote n'a aucun symptôme et il a passé deux autres tests, tous également positifs. Le pilote japonais espère pouvoir faire son retour dans le paddock pour le GP des Amériques, la semaine prochaine."

Nakagami espérait pourtant repartir du bon pied à Termas de Río Hondo après un début de saison compliqué. Malgré un week-end plutôt solide au Qatar conclu avec un top 10 en course, le Japonais a vécu un Grand Prix très difficile en Indonésie. À l'image des autres pilotes Honda, il a été en difficulté tout au long du week-end avec ses pneumatiques et s'est retrouvé dernier des qualifications. Des soucis de casque en course ne lui ont pas permis de remonter et il a passé la ligne d'arrivée en 19e position, bien loin des résultats qu'il vise.

Ce forfait n'arrive donc pas au moment opportun. "Malheureusement, je ne vais pas courir en Argentine ce week-end. J'ai passé un test PCR positif juste avant de prendre l'avion pour Termas. Je suis vraiment désolé pour mon équipe, mes sponsors et mes fans. Je n'ai aucun symptôme et je me sens bien, je suis juste très triste et déçu. J'espère être de retour en piste à Austin pour le GP des Amériques, je croise les doigts", a-t-il déclaré.

C'est un coup dur pour Honda, qui voit un nouveau pilote de son quatuor forfait après l'annonce de l'absence de Marc Márquez dans le team officiel suite au retour de sa diplopie. Si le #93 sera remplacé par Stefan Bradl, l'annonce de la contamination de Nakagami est survenue trop tard pour que l'équipe LCR puisse faire venir un remplaçant. Seuls trois pilotes représenteront donc la marque japonaise au départ du Grand Prix dimanche.

Avec Léna Buffa