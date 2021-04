Nakagami veut être au départ de la course malgré la douleur

Takaaki Nakagami compte être au départ de la course dimanche, malgré la lourde chute qui a limité son temps de piste à ce stade du week-end au Portugal. Le pilote LCR a perdu le contrôle de sa Honda dès le début des EL2, vendredi, dans une portion ultra rapide de la piste de Portimão, ce qui lui a valu de prendre un gros choc sur l'épaule droite et de se faire malmener dans une longue glissade vers le gravier.

Malgré la douleur, Nakagami avait mis un point d'honneur à reprendre la piste à la fin de la séance, et il en a fait de même ce matin au début des Essais Libres 3. Il n'a toutefois pu boucler que quelques tours, avant de devoir s'arrêter.

"J'ai essayé de faire deux ou trois tours, mais il m'était pratiquement impossible de contrôler la moto au freinage", explique-t-il. "C'est surtout dans les freinages, car en ligne droite ou en sortie de virage, ça va plutôt bien, j'arrive à contrôler la moto. Par contre, dans les freinages, et surtout ici avec toutes ces côtes et ces descentes, c'est vraiment dur physiquement. Aujourd'hui c'était impossible de rouler avec un bon potentiel. J'aurais pu rouler en étant deux ou trois secondes plus lent, mais ça n'a aucun sens. Il vaut mieux que je me repose."

Avant de finalement choisir de rester au repos pour le reste de la journée, le pilote japonais a tenté de se faire aider par les médecins, en vain. "J'ai décidé de faire une injection pendant les EL3, mais malheureusement ça ne m'a pas tellement aidé. Je me suis préparé pour les EL4 et les qualifs, je suis allé à la Clinica Mobile et ils ont essayé beaucoup de choses et m'ont beaucoup aidé jusqu'à la dernière minute, mais je n'étais pas bien, j'avais trop mal, alors on a décidé que j'allais rester au repos aujourd'hui."

"L'épaule droite va bien, mais le problème est qu'il y a une lésion sur la clavicule", explique-t-il. "Il n'y a pas de fracture, ce qui est bien, mais j'avais très mal. La nuit dernière, j'ai eu très mal. J'ai pris des antidouleurs, mais ça n'a pas beaucoup aidé et quand je me suis réveillé ce matin je me suis senti nettement moins bien qu'hier. Au moins, j'ai essayé de monter sur la moto en EL3, mais comme je l'ai dit c'était pratiquement impossible."

Malgré ce coup d'arrêt dans son week-end, Nakagami a la ferme intention de faire son retour en piste dimanche. "J'espère pouvoir faire la course", annonce-t-il. "On ne baisse pas les bras, on verra demain. Je vais essayer de me reposer encore un peu aujourd'hui, après quoi j'espère me sentir un peu mieux demain et je ferai alors de mon mieux."

"J'espère que ma condition physique sera meilleure demain qu'elle ne l'était aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de courir même si j'ai mal et que mes sensations sont même pires qu'aujourd'hui. J'essaierai quoi qu'il arrive de faire de mon mieux en course. Peut-être que je serai dernier", concède-t-il, qualifié en dernière position après une présence en piste si limitée jusqu'à présent.

Or, les 30 tours qu'il a pu boucler à ce stade du week-end ne sont pas non plus de bon augure pour la course, qu'il n'a pas réellement pu préparer. "En EL1 les conditions étaient mixtes, puis j'ai eu cette grosse chute dès le début des EL2 et je n'ai fait que six ou sept tours, alors on n'est pas encore certains des réglages de la moto ou des pneus, on n'a pratiquement pas d'info sur ce week-end. C'est donc un risque, mais il vaut mieux essayer et éventuellement obtenir un résultat positif ou de bonnes sensations sur la moto et ensuite on emmènera ces choses positives à Jerez", estime-t-il.

"Comme je l'ai dit, je ne baisse jamais les bras, j'espère obtenir un bon résultat demain. On n'a pas de stratégie, parce qu'on n'a pas de données ou d'informations pour la distance de la course. C'est tout, je vais juste essayer de faire de mon mieux et si on peut marquer quelques points ce sera bon pour nous."