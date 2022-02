Le team LCR Honda dévoile ses couleurs pour 2022

Après Repsol Honda hier, c'est aujourd'hui à l'équipe satellite de la marque japonaise d'effectuer sa rentrée des classes officielle en présentant la livrée 2022 qu'arboreront Álex Márquez et Takaaki Nakagami tout au long de la saison.

LCR Honda sait surprendre visuellement avec des livrées qui changent régulièrement en cours d'année pour des raisons de sponsoring, et en ce début de saison les machines devraient afficher deux designs différents. Celle de Márquez, dont les couleurs sont semblables à celle de 2021 avec une composition de rouge, de vert et de bleu, soulignée par des touches de blanc et de noir, a été dévoilée, à l'inverse de celle de Nakagami qui sera montrée plus tard dans la journée.

Du côté des pilotes, l'équipe de Lucio Cecchinello a décidé de faire à nouveau confiance à son line up de l'an dernier. D'un côté, Álex Márquez, qui évolue pour la seconde année consécutive chez LCR après avoir débuté chez Repsol en 2020. De l'autre, Takaaki Nakagami, qui entame sa cinquième saison en MotoGP et dans l'équipe. Une fidélité réciproque qui lui a permis de progresser année après année jusqu'en 2021, où la saison a été bien en-deçà des attentes, après une campagne 2020 pleine d'espoir qui l'avait vu terminer 10e au championnat et frôler le podium à plusieurs reprises.

Pour l'un comme pour l'autre, cette nouvelle saison sera celle de la reconquête pour retrouver les avant-postes.

Les présentations MotoGP ne sont pas encore terminées. Rendez-vous demain matin à 11h pour découvrir celle d'Aprilia.

Lire aussi : Honda : Deux ans de développement pour des changements en profondeur

Calendrier des présentations MotoGP

Équipe Date Lieu Gresini Racing MotoGP 15 janvier Faenza Photos | Vidéo WithU Yamaha RNF MotoGP Team 24 janvier, 16h Vérone Photos | Vidéo Red Bull KTM Factory Racing 27 janvier, 10h En ligne Photos | Vidéo Tech3 KTM Factory Racing 27 janvier, 10h En ligne Photos | Vidéo Pramac Racing 2 février, 15h En ligne Photos | Vidéo Monster Energy Yamaha MotoGP 4 février, 8h30 En ligne Photos | Vidéo Team Suzuki Ecstar 4 février, 10h Sepang Photos | Vidéo Ducati Lenovo Team 7 février, 16h En ligne Photos | Vidéo Repsol Honda Team 8 février, 12h00 En ligne Photos | Vidéo LCR Honda 9 février, 10h30 En ligne Aprilia Racing 10 février, 11h00 VR46 Racing Team ?