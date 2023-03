LCR présente les Honda de Rins et Nakagami pour 2023

Cliquez sur les flèches ci-dessus pour passer d'une photo à l'autre.

Le team LCR a opté pour une présentation en deux temps afin de dévoiler les livrées 2023 de ses motos, l'une confiée à Álex Rins et l'autre à Takaaki Nakagami, avec comme toujours une sponsorisation distincte entre elles. L'équipe de Lucio Cecchinello s'appuie en effet depuis six ans sur un modèle économique qui veut que l'une des deux machines soit directement soutenue par Idemitsu afin d'aligner un pilote japonais. L'autre porte actuellement les couleurs de Givi et de Castrol. Son look, très similaire à celui affiché en 2022, a été dévoilé mardi matin dans un petit clip vidéo mettant en scène Rins aux prises avec le montage d'une RC213V qu'il découvre.

Il est vrai que le pilote catalan fait un saut dans l'inconnu cette année en rejoignant l'équipe LCR, lui qui est passé sous contrat avec Honda après le départ de Suzuki. La marque de Hamamatsu a accompagné sa carrière dans la catégorie MotoGP depuis son arrivée en 2017, avec cinq victoires à la clé et même la troisième place du championnat en 2020, mais tout s'est effondré brutalement au printemps dernier lorsque la direction du groupe a décidé de stopper la compétition, alors même que les deux pilotes MotoGP étaient en négociations avancées pour prolonger leur accord.

Comme Joan Mir, Álex Rins a trouvé refuge au HRC, où l'on est en quête de renouveau après trois années particulièrement difficiles. Avec en poche un contrat de deux ans, le Catalan prend la suite d'Álex Márquez dans l'équipe satellite, celui-ci ayant rejoint le clan Ducati avec soulagement. Et à l'instar de l'équipe d'usine, le team satellite emblématique du groupe espère remonter la pente, lui qui a connu le succès par le passé mais n'a plus remporté de Grand Prix depuis 2018 ni figuré sur le podium depuis les derniers trophées collectés par Cal Crutchlow en 2019.

"Je vais commencer la saison 2023 avec travail et détermination, je vais travailler sur ma moto afin d'avoir un bon potentiel", promet Rins, qui à 27 ans annonce poursuivre son rêve de toujours, celui de devenir Champion du monde. "Ce sera ma septième saison en MotoGP et j'apprends de nouvelles choses chaque année. J'ai beaucoup appris à travailler sous pression, à garder mon calme malgré une forte pression. Ça surtout été le cas ces dernières années, où j'ai beaucoup progressé mentalement pour rester calme et gérer différentes situations. Ce que je dirais au Álex d'il y a 15 ans, c'est de travailler dur, d'être heureux et de s'entourer de bonnes personnes. Si on a cela et qu'on travaille dur, on y arrive."

Dernière chance pour Nakagami ?

Takaaki Nakagami conserve sa place de l'autre côté du stand bien que celle-ci ait été menacée par le souhait de Honda de promouvoir Ai Ogura dans la catégorie reine. Ce dernier a toutefois choisi de rester pour le moment en Moto2, où il s'est battu pour le titre jusqu'au dernier Grand Prix la saison dernière.

Pour sa sixième année en MotoGP, Nakagami repart en quête de podiums, un objectif à côté duquel il est toujours passé, même après une pole position très prometteuse au GP de Teruel 2020. Outre les grandes difficultés de la RC213V ces dernières saisons, il a également payé un lourd tribut pour une blessure de la main subie à la fin de l'été dernier en Aragón, victime d'un violent accrochage avec Marc Márquez ayant entraîné de nombreuses courses d'absence et d'impressionnantes séquelles.

Les premiers essais de l'année ont rassuré sur sa guérison et Nakagami se lance donc dans une nouvelle saison à l'enjeu important pour son avenir, lui qui est le troisième pilote le plus âgé du plateau et ne dispose que d'un an de contrat après avoir été sur la sellette il y a quelques mois. La livrée de sa moto, également dévoilée dans un clip vidéo, est elle aussi très comparable à celle de la saison précédente.

Toutes les équipes Honda, Ducati, KTM et Yamaha ont désormais dévoilé leurs couleurs et il ne manque plus qu'Aprilia, avec la présentation du team officiel vendredi et celle de RNF la semaine prochaine.

