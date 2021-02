Le team Petronas a choisi sa date de présentation

Le team Petronas dévoilera les Yamaha de Valentino Rossi, qui rejoint l'équipe cette année, et de Franco Morbidelli le 1er mars à 10h30. L'équipe malaisienne avait dans un premier temps envisagé une cérémonie physique devant se tenir sur le circuit de Sepang, qui donne à la structure sa dénomination officielle (Sepang Racing Team), juste avant le début des tests sur cette piste, mais ces derniers ont été annulés en raisons de la pandémie de COVID-19 et l'équipe a dû modifier ses plans.

Après avoir dans un premier temps souhaité maintenir la date du 18 février, le team a finalement coché le 1er mars dans son agenda pour lancer officiellement sa troisième saison dans la catégorie. Comme pour les autres équipes, cet événement sera à suivre sur Internet, contexte oblige.

Cette présentation permettra de voir Rossi dans ses nouvelles couleurs, lui qui a quitté l'équipe Yamaha officielle après 15 saisons réparties en deux passages, pour le team Petronas. L'Italien disposera toujours d'un statut de pilote d'usine Yamaha, qui lui permettra de bénéficier de la même machine que Fabio Quartararo et Maverick Viñales, les pilotes du team factory, qui a déjà présenté ses couleurs pour 2021. Son équipier, Franco Morbidelli, aura encore une machine hybride sans les nouveautés les plus récentes.

Petronas a été sacré meilleur team indépendant lors de chacune de ses deux saisons en MotoGP et l'équipe a décroché ses six premiers succès dans la catégorie en 2020, trois grâce à Quartararo, promu dans l'équipe Yamaha officielle cette année, et les trois autres avec Morbidelli, deuxième du championnat des pilotes malgré sa machine plus ancienne.

L'année 2021 sera peut-être la dernière du partenariat entre Petronas et Yamaha, leur contrat arrivant à échéance à l'issue de la saison. Une prolongation est à l'étude mais l'équipe pourrait se faire chiper ses machines par son propre pilote si VR46, fondé par Valentino Rossi, se lance dans la catégorie avec sa propre structure et s'associe à Yamaha, une possibilité que la firme japonaise n'exclut pas en raison de ses liens très forts avec le Docteur. Les discussions devraient débuter en avril ou en mai.

Calendrier des présentations MotoGP

Équipe Date Lieu Premières photos Esponsorama Racing 5 février, 18h Andorre Photos | Vidéo Ducati Team 9 février, 16h En ligne Photos | Vidéo Red Bull KTM Factory Racing 12 février 10h En ligne Photos | Vidéo Tech3 KTM Factory Racing 12 février, 10h En ligne Photos | Vidéo Monster Energy Yamaha MotoGP 15 février, 10h30 En ligne Photos | Vidéo Teams Sky VR46 (incluant Luca Marini) 16 février, 12h En ligne sur Facebook Photos LCR Honda Castrol (Álex Márquez) 19 février, 12h En ligne sur Facebook Photos LCR Honda Idemitsu (Takaaki Nakagami) 20 février, 10h En ligne sur Facebook Repsol Honda Team 22 février, 12h En ligne Pol Espargaró reçoit sa Honda Pramac Racing 25 février, 16h En ligne Petronas Yamaha SRT 1er mars, 10h30 En ligne Rossi en tenue Petronas Team Suzuki Ecstar 6 mars, 10h en France Losail Aprilia Racing Team Gresini ?