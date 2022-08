Tech3 et GasGas unis en 2023 : ce qu'il faut savoir

En officialisant le retour de Pol Espargaró dans ses rangs l'an prochain, l'équipe Tech3 a dans le même temps présenté son tout nouveau projet aux côtés de GasGas et KTM, qui en a surpris plus d'un par sa complexité et par le flou entourant certains éléments. Nombre de questions se posent alors autour de l'équipe française, du rôle qu'elle aura à partir de 2023 ou encore de son sponsor principal GasGas.

Qui est GasGas ?

Constructeur espagnol de moto spécialisé dans d'autres disciplines phares comme l'enduro ou le trial, GasGas a rejoint le Championnat du monde l'an dernier avec le sponsoring de l'équipe de Jorge Aspar Martínez en Moto3, qui engage cette saison Sergio García et Izan Guevara, actuels leaders du championnat avec des KTM rebadgées GasGas. Le partenariat s'est élargi à l'équipe Moto2 cette année, qui fait rouler Jake Dixon et Albert Arenas, mais le nom de la moto n'a pas changé puisqu'il s'agit d'une Kalex.

Quel est le lien entre GasGas et KTM ?

Créé en 1985, GasGas a été racheté en 2019 par Pierer Mobility, entreprise dirigée par Stefan Pierer, PDG du groupe KTM. GasGas, KTM et Husqvarna sont les trois marques appartenant au groupe.

Quel rôle aura GasGas auprès de Tech3 ?

Tout comme elle le fait en Moto2 et Moto3 avec l'équipe Aspar, la marque sera le sponsor principal de Tech3, qui prendra ses couleurs et troquera donc l'orange de KTM pour du rouge. En pratique, elle doit conférer un nouveau statut à la structure française selon Hervé Poncharal, son emblématique patron.

"La bonne nouvelle, c'est qu'on aura nos couleurs, notre marque, donc on sera totalement indépendants du team officiel KTM", a-t-il expliqué à Canal+. "On aura notre service communication, nos pilotes, et surtout les boss se sont engagés à ce qu'on ait, bien évidemment la même machine, mais [surtout] avec les mêmes évolutions au même moment. C'est un engagement qu'ils ont eu avec Pol – et avec le deuxième pilote quand il sera décidé – ce qui veut dire donc que Brad Binder, Jack Miller, Pol Espargaró [et le deuxième pilote Tech3] auront les mêmes machines avec la même rapidité de développement, et pour nous c'est quelque chose de super."

Livrée 2023 de la GasGas

De quelle moto disposera Tech3 ?

La promesse de motos identiques à celles de l'équipe KTM officielle, comme c'est le cas à l'heure actuelle, a évidemment été clé dans la mise en place de ce projet, que Poncharal tout comme les autres dirigeants engagés veulent compétitif. "Les motos seront identiques", a confirmé Pit Beirer. "Ce que nous pouvons fournir de mieux ira sur ces machines, c'est déjà clair pour l'ensemble du projet."

Tech3 disposera donc de deux RC16 version 2023, qui seront toutefois considérées comme des GasGas. "C'est le GasGas Factory Team, avec des motos GasGas", a confirmé Hubert Trunkenpolz, membre du comité directeur de KTM AG.

Quel sera le nom de l'équipe ?

Il est encore à définir précisément, mais après avoir porté le nom de Tech3 KTM Factory Racing cette année, l'équipe française pourrait s'appeler Tech3 GasGas Factory Racing à partir de 2023. Son nom originel ne devrait donc pas disparaître.

Y aura-t-il des changements chez Tech3 ?

Hervé Poncharal considère que son équipe va prendre "une autre dimension" en devenant à ses yeux indépendante de l'équipe officielle. Actuellement, elle est déjà considérée comme un team factory, soit d'usine, et fonctionne donc seule aux yeux de KTM. En pratique, les liens avec le constructeur autrichien sont très étroits et sa situation diffèrera très peu en 2023. Hormis une organisation interne apparemment repensée, Tech3 choisira ses pilotes en accord avec KTM et disposera toujours de RC16 de la dernière spécification.

Pourquoi GasGas n'arrive pas en tant que constructeur ?

C'est l'interrogation majeure de l'annonce de l'arrivée de GasGas en MotoGP. À la suite du retrait de Suzuki, une place s'est libérée pour l'an prochain et la relève semblait logique. Seulement, KTM a souhaité faire intégrer GasGas comme constructeur sans que celui-ci n'amène ses propres motos, à l'image de ce qui est fait en Moto3. GasGas aurait ainsi fait rouler des RC16, ce qui allait à l'encontre du fonctionnement de la catégorie. Honda, Yamaha, Ducati et Aprilia engagent en effet tous leurs propres motos.

Face au refus de la Dorna, KTM a ainsi choisi de donner le statut de sponsor principal de Tech3 à GasGas. Toutefois, ce choix n'est pas fixé sur le long terme, Pierer Mobility se réservant le droit de faire évoluer ses deux marques en tant que constructeurs à part entière du MotoGP. Cette option impliquerait un accord de la Dorna, pour l'heure refusé, ainsi qu'une concurrence directe entre GasGas et KTM, et un très gros investissement (les deux marques partageant actuellement la même plateforme technique) qui ne sont pour l'heure pas à l'ordre du jour.

Hervé Poncharal, Hubert Trunkenpolz et Pit Beirer

"Sur le très court terme, nous sommes assez clairs quant au fait que la base est celle-ci", a déclaré Pit Beirer. "Nous devons encore investir tous nos efforts pour franchir un autre cap dans la compétition. Mais l'avenir est totalement ouvert, il n'y a donc pas de décision prise à ce jour. Étant donné que nous développons aussi des motos sur une plateforme pour l'avenir, nous avons deux options sur la table."

"Nous devons aussi nous montrer très prudents et respectueux du règlement, car si l'on passe ce cap alors on change la donne, on est sur des règles différentes, ça n'est donc pas prévu de le faire à très court terme. Pour l'année prochaine, nous sommes absolument basés sur des motos identiques."

Deux marques du même groupe à la MSMA ?

Avec l'arrivée du constructeur espagnol, la question de sa place à la MSMA, l'association des constructeurs, et donc de son poids dans les décisions réglementaires s'est également posée. Mais puisque GasGas arrive justement en tant que sponsor et non en tant que constructeur engagé à part entière, il ne siègera pas à la MSMA aux côtés de KTM, Yamaha, Honda, Ducati et Aprilia.

"Le groupe Pierer Mobility parle d'une seule voix. Nous ne voulons pas jouer à un jeu ici et dire qu'il y a une autre marque et que ça nous donne une autre voix. Nous ne le faisons pas pour créer de la confusion. Nous sommes ici car nous aimons la course et nous avons cette nouvelle marque. Cela n'aura donc aucune influence politique", a affirmé Pit Bierer, directeur de KTM Motorsport.

Quel est le projet à long terme de GasGas ?

GasGas n'a pas caché sa volonté d'aligner sa stratégie sur celle de KTM en créant une filière de jeunes pilotes via les catégories intermédiaires. Déjà impliquée en Moto2 et en Moto3, la marque espagnole finalise ainsi la boucle en rejoignant Tech3 en MotoGP.

"C'est ce que nous faisons avec KTM, nous aurons pratiquement la même stratégie avec GasGas. Nous apprécions vraiment le grand soutien du team Aspar avec Jorge Martínez à sa tête. Cela a beaucoup de sens de donner à ces jeunes pilotes l'option de rester dans la famille pour leur carrière à venir. Ce sera donc un engagement en Moto3, Moto2 et MotoGP, et je suis très heureux d'annoncer que nous avons déjà prolongé notre coopération avec le team Aspar pour trois années supplémentaires", a assuré Hubert Trunkenpolz, membre du comité directeur de GasGas... et de KTM.

Qui seront les pilotes de Tech3 ?

Tech3 doit encore finaliser son line-up 2023, qui sera emmené par Pol Espargaró, qui connaît déjà très bien la RC16 qu'il a aidé à progresser durant quatre ans. Le nom de son coéquipier n'est pas encore connu, mais la place se joue entre Miguel Oliveira et Augusto Fernández, actuel second du Moto2. Le retour du Portugais permettrait à l'équipe d'aligner deux pilotes d'expérience, quand l'arrivée de l'Espagnol formerait un binôme alliant la maturité à la jeunesse. Remy Gardner était également envisagé mais l'Australien a lui-même indiqué dimanche soir que les portes du MotoGP se refermaient pour lui.