Tech3 dévoile sa nouvelle livrée aux couleurs de GasGas

Cliquez sur les flèches ci-dessus pour passer d'une photo à l'autre.

Tech3 passe de l'orange au rouge. L'équipe française a dévoilé ses couleurs pour la saison 2023 du MotoGP, synonyme d'une nouvelle ère pour elle puisque son partenariat avec KTM prend une nouvelle forme. Le groupe Pierer Mobility, qui détient le constructeur autrichien, a décidé de promouvoir une autre de ses marques en MotoGP, GasGas, par le biais de son team satellite.

L'orange de KTM laisse donc sa place au rouge de GasGas, dans un partenariat qui verra Tech3 représenter la marque espagnole officiellement et bénéficier d'un statut plus important même si sur le plan technique, la formation de Hervé Poncharal continuera à aligner les mêmes motos que l'équipe KTM officielle et que les points inscrits au championnat des constructeurs le seront toujours pour le compte de la firme de Mattighofen.

Le rouge de GasGas prend place sur toute la moto, sans presque aucun autre partenaire si ce n'est Elf, unique autre marque présente sur le carénage. Poncharal voit ce partenariat comme un nouveau départ pour Tech3 : "C'est une sensation étrange à décrire", explique le Français, qui va prendre un peu de recul cette année. "Même si je suis là depuis un moment et que j'ai vécu pas mal de saisons, chaque nouvelle campagne est toujours un moment passionnant. On se prépare tout l'hiver, on fait des essais, on prépare tout du mieux que l'on peut et on est impatient de reprendre la compétition."

"Le faire avec GasGas signifie beaucoup pour moi parce que je suis la marque depuis ses débuts en Trial, j'aime le nom et je sais que c'est une marque importante pour Pierer Mobility Group et qu'ils croient beaucoup en elle pour l'avenir proche : je suis ravi d'avoir ce nom sur nos motos avec notre équipe et nos pilotes, et j'ai presque l'impression que c'est ma toute première saison en MotoGP !"

Un nouveau duo de pilotes pour Tech3

Ce changement d'identité s'accompagne d'un changement de pilotes pour Tech3. Après une année difficile pour chacun des deux, Raúl Fernández est parti chez RNF et Remy Gardner a trouvé refuge en WorldSBK. Ils sont remplacés par un duo espagnol : Tech3 accueille à nouveau Pol Espargaró, qui retrouve l'équipe de ses débuts en MotoGP et la KTM qu'il avait connue dans la structure officielle, et Augusto Fernández, le Champion du Moto2.

La douloureuse campagne 2022 de Tech3 appartenant désormais au passé, l'équipe peut espérer un rebond cette année en profitant de l'expérience d'un Espargaró revanchard. Déterminé à se relancer après deux saisons très loin de ses attentes chez Honda, l'Espagnol va retrouver une moto dont il a longtemps mené le développement chez KTM, et qui semble bien mieux convenir à son style de pilotage.

"Je suis assez certain que Pol est ravi de retrouver Pierer Mobility Group, je suis assez sûr qu'il est heureux de retrouver Tech3", résume Poncharal. "Il a fait ses débuts en MotoGP avec nous et c'est un bon souvenir. Pol voulait tellement retrouver la GasGas RC16 que cela a généré beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt."

Pol Espargaró et Augusto Fernández

Poncharal estime que "l'expérience et la jeunesse s'associent bien" et même si les attentes pesant sur Fernández seront naturellement plus modestes, il espère que le Madrilène sera rapidement dans le coup : "Nous avons suivi Augusto l'an dernier et il a remporté, comme Pol quelques années plus tôt, le titre en Moto2 et c'est fantastique parce que c'est toujours idéal d'accueillir un rookie avec le statut de Champion du monde de Moto2. Je suis assez certain qu'ils vont bien travailler ensemble."

"Avec Pol qui va pousser Augusto et Augusto qui va apprendre de Pol, pourquoi ne pas avoir une vraie relation entre les deux à partir de la deuxième moitié de saison ?"

Les présentations des MotoGP 2023 vont se poursuivre dans les prochains jours, avant le deuxième et dernier test de pré-saison sur le circuit de Portimão. VR46 dévoilera ses couleurs lundi, LCR mardi et l'équipe officielle Aprilia vendredi. RNF, le team satellite du constructeur italien, attendra le 16 mars, après les tests, pour révéler sa livrée.