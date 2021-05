Tech3 a adopté les couleurs de KTM en 2019 et permis de créer un bassin expérimental pour la marque alors que celle-ci se lançait à l'assaut de l'énorme défi que représente un engagement dans la catégorie reine en tant que constructeur. Fidèle à sa réputation dans les catégories junior, KTM a également eu à cœur de faire grimper de jeunes pilotes au sommet, et s'est employé à développer la montée de son protégé Miguel Oliveira avec qui deux GP ont été remportés chez Tech3 l'an dernier, en Autriche et au Portugal.

La saison 2021 marque exactement les vingt ans de l'entrée de l'équipe dans la catégorie reine du Championnat du monde des Grands Prix FIM. Tech3 a été fondée en 1990 et a remporté des titres dans l'ancienne catégorie 250cc avant de faire le saut vers les 500cc. Les victoires historiques d'Oliveira avec le package KTM l'an dernier, après un long partenariat avec Yamaha, ont continué d'écrire de belles pages de l'attachante équipe de la famille Poncharal.

Pit Beirer, directeur de KTM Motorsport, se réjouit de pouvoir annoncer la prolongation d'une entente qui fonctionne si bien. "Nous sommes très fiers de faire cette annonce d'un nouveau contrat de cinq ans avec Tech3. C'est une décision stratégique très importante pour nous dans le cadre de notre stratégie à long terme dans ce sport. Nous avions déjà convenu de notre participation avec Dorna pour cinq années supplémentaires et il était vital d'avoir cette base et cette stabilité en MotoGP en renouvelant notre accord avec Tech3."

"Au cours des dernières années, nous avons construit notre structure et maintenant elle offre un chemin incroyable de la Red Bull MotoGP Rookies Cup, vers le Moto3, le Moto2 et ensuite quatre places précieuses dans la catégorie reine, où nous voulons réussir. Avec Hervé et l'équipe Tech3, nous avons le partenaire idéal et nous considérons l'ensemble de l'opération comme faisant partie d'une seule équipe. C'est plus qu'un plaisir de dire que nous allons pouvoir attaquer les cinq prochaines années ensemble."

Tout aussi heureux de pouvoir entretenir cette excellente relation gagnant-gagnant, le directeur d'équipe français savoure le fait de garder dans cette structure factory un esprit indépendant qu'on lui connaît bien, tout en disposant d'un soutien solide de KTM. Par ailleurs, comme il le fait remarquer, la marque de confiance accordée par le groupe autrichien à sa structure est inédit dans les projections qu'elle autorise.

"Je me sens très fier, très privilégié et très honoré d'annoncer le renouvellement de notre partenariat avec KTM. Je pense que nous devons être la première équipe indépendante à annoncer un accord de cinq ans avec un constructeur dans l'Histoire du MotoGP. C'est un véritable exploit et cela souligne également la force de notre relation et le bon fonctionnement des trois premières années de notre partenariat. Je crois que le meilleur reste à venir."

"Nous partageons les mêmes valeurs, le même objectif, qui est de ne jamais abandonner et d'être prêt à courir. Alors maintenant que cet accord est fait, signé, confirmé, travaillons encore plus dur sur la saison 2021 et bien sûr, réfléchissons à la façon d'être le mieux préparé pour 2022. Je crois vraiment que cette organisation a tous les ingrédients pour être gagnante et c'est juste à nous de mettre toutes les pièces ensemble pour que ça marche et pourchasser la victoire à chaque manche."