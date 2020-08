Honda ne pourra pas prétendre aux concessions, même sans podium 2020

Le règlement du Championnat du monde MotoGP prévoit une liste de concessions pour les équipes qui, au cours d'une saison, ne montent pas sur le podium. Une règle qui est née pour niveler le championnat et aider les équipes ayant moins de potentiel, mais surtout permettre à celles qui sont arrivées récemment ou revenues après une absence du championnat de se placer à un niveau de compétitivité intéressant pour elles-mêmes et la discipline.

La première équipe à avoir perdu des concessions a été Ducati en 2016. Suzuki a pu profiter de ces largesses réglementaires lors de son retour en MotoGP avant de les perdre en 2017 après de bons résultats l'année précédente, les retrouvant ensuite en 2018 consécutivement à une mauvaise saison… faisant que pour la saison 2019, le constructeur japonais n'y avait de nouveau plus droit.

Cette année, seules deux équipes, Aprilia et KTM, disposent de ces concessions. Comme cela a été détaillé sur Motorsport.com récemment, KTM, qui est parvenu à signer déjà deux succès cette année avec son équipe d'usine et son team satellite Tech3, perdra un certain nombre de ces avantages en 2020 avant de ne plus en avoir du tout en 2021, preuve de son arrivée au premier plan technique et sportif. Le constructeur autrichien, que certains annoncent même comme un candidat au titre dès cette saison, fait désormais partie de la ligue des grands.

Lors des cinq premières courses de l'année, Yamaha, Ducati, KTM et Suzuki ont tous remporté des victoires ou des podiums, tandis qu'Aprilia et Honda n'ont pas encore réussi à le faire. En toute logique, si le HRC, qui occupe actuellement de manière choquante la dernière position du Championnat du monde par équipes, devait finir la saison sans podium, il pourrait par voie réglementaire et dans des conditions normales être en lice pour des concessions, ce qui lui donnerait un certain nombre d'avantages importants pour 2021 : notamment deux moteurs supplémentaires par championnat, l'autorisation de le développer en cours d'année ou encore des essais illimités, y compris avec les pilotes officiels !

Cependant, Honda ne pourra pas demander ces concessions même si le team clôture la saison avec un terrible bilan sportif. La raison ? Un autre accord, pris en réaction au COVID-19 et publié il y a quelques mois par la FIM, qui a amené les constructeurs du championnat et la Dorna à se mettre d'accord sur le fait que les concessions ne pourront être que perdues et non gagnées ou récupérées.

"Dans des conditions normales, un constructeur qui ne monte pas sur le podium pendant une saison complète a droit aux concessions. Cependant, lors des réunions que les équipes ont tenues, il a été clairement établi que cette année, exceptionnellement, si une équipe n'atteint pas le podium, la situation restera telle quelle. C'était une décision unanime : ainsi, aucune équipe ne peut les gagner, mais elles peuvent les perdre en cas de bons résultats, comme c'est le cas de KTM", a déclaré à Motorsport.com un participant aux réunions de l'Association des Constructeurs (MSMA).

D'ici le retour éventuel de Marc Márquez, la plus grande chance de podium pour Honda se nomme Takaaki Nakagami, qui court encore après sa première réalisation dans la catégorie reine, et dont les performances avec l'équipe satellite LCR en ce début de saison ont laissé penser que ce cap sera bientôt franchi.