Test Barcelone - Quartararo leader à la mi-journée

Après une nuit de sommeil, il était déjà temps de reprendre la piste pour la plupart des pilotes ayant participé à la course de Barcelone, dimanche. Certains étaient visiblement impatients de laisser derrière eux de mauvais souvenirs, à l'instar d'Aleix Espargaró, dépité hier après avoir laissé filer le podium en relâchant son effort un tour trop tôt.

Le pilote Aprilia, en lutte pour le titre cette saison, a été le premier à s'installer au sommet du classement ce lundi matin lorsque l'activité a repris pour une des rares journées d'essais post-course consenties par le règlement. Initialement leader avec un chrono de 1'39"558, il a fini par être dépassé par Johann Zarco, puis Fabio Quartararo, et il est même parti à la faute peu après 11h dans le virage 2.

Alors que personne n'a pu descendre sous la barre des 1'40 pendant la course, les chronos en 1'39 se sont vite enchaînés ce matin. Difficile toutefois d'estimer à quel point les performances réalisées sont représentatives, puisque l'on ignore précisément avec quels matériel technique et éventuelles nouveautés (bien que l'on puisse par exemple identifier des évolutions aéro sur l'Aprilia), quels pneus ou encore quel niveau de carburant chaque pilote opère, sans compter que les conditions de piste sont souvent bien plus favorables le lundi que le jour de la course.

C'est en tout cas avec un temps de 1'39"447 que Fabio Quartararo s'est longuement installé à la première place, un chrono toujours invaincu lorsque le cap des trois heures a été passé. Le pilote Yamaha, dominateur dimanche en course, est suivi à moins d'un dixième par Johann Zarco, qui l'accompagnait sur le podium.

Passée la première dizaine de tours, les positions se sont stabilisées dans la partie haute du classement. En revanche, derrière, certains pilotes ont opéré de belles remontées en fin de matinée, à l'image du trio Viñales-Morbidelli-Bastianini qui s'est hissé entre la septième et la neuvième place, à un peu plus de trois dixièmes du meilleur temps. Luca Marini a aussi été auteur d'un gain très net, qui semble indiquer le recours à un pneu tendre.

Plusieurs rookies se sont également illustrés dans cette capacité à nettement abaisser leur chrono à la mi-journée, à commencer par Fabio Di Giannantonio, qui s'est porté à une demi-seconde de Quartararo et n'a ensuite été battu que par son coéquipier Enea Bastianini, ou encore Remy Gardner, qui a fait un bond jusqu'à la 11e position, pour se placer juste derrière le premier pilote KTM qui est Brad Binder. À noter toutefois que l'Australien est parti à la faute à 12h30, piégé comme Aleix Espargaró dans le virage 2.

Les essais se poursuivent jusqu'à 18h. Trois pilotes sont logiquement absents de ce roulage. D'abord, Jorge Martín qui se fait opérer aujourd'hui dans l'espoir de se débarrasser des fourmillements qui le gênent à la main. Mais aussi Takaaki Nakagami et Álex Rins, tous deux impliqués dans le gros accrochage survenu au départ de la course dimanche. Le pilote Suzuki souffre d'une fracture du poignet gauche et a dû être plâtré hier, tandis que le Japonais passe 24 heures à l'hôpital pour se remettre d'un très violent choc à la tête et à l'épaule, bien qu'il semble s'en être miraculeusement sorti sans blessures.

Test Barcelone - Le classement à 13h

Pos. Pilote Moto Chrono/Écart Tours 1 F. Quartararo Yamaha 1'39"447 41 2 J. Zarco Ducati +0"096 38 3 A. Espargaró Aprilia +0"111 38 4 P. Espargaró Honda +0"241 39 5 P. Bagnaia Ducati +0"242 40 6 J. Miller Ducati +0"295 35 7 M. Viñales Aprilia +0"333 33 8 F. Morbidelli Yamaha +0"348 35 9 E. Bastianini Ducati +0"397 28 10 F. Di Giannantonio Ducati +0"516 31 11 L. Marini Ducati +0"600 31 12 B. Binder KTM +0"666 31 13 R. Gardner KTM +0"750 39 14 M. Oliveira KTM +0"810 36 15 J. Mir Suzuki +0"861 30 16 Á. Márquez Honda +0"888 44 17 S. Bradl Honda +1"027 32 18 M. Pirro Ducati +1"163 36 19 A. Dovizioso Yamaha +1"180 43 20 D. Binder Yamaha +1"299 42 21 M. Bezzecchi Ducati +1"318 23 22 R. Fernández KTM +1"697 36