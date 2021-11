Test Jerez, J2 - Bagnaia large leader à la mi-journée

Les pilotes du MotoGP sont en piste pour la dernière fois de l'année ce vendredi, pour la deuxième journée du test de Jerez, naturellement consacré à la préparation de la saison 2022. Les marques ont toutes des nouveautés à évaluer mais Yamaha et Aprilia n'ont pas apporté de grosses évolutions par rapport aux essais organisés à Misano au mois de septembre.

La journée a débuté par des températures plus favorables que jeudi, avec un asphalte à 14°C, soit trois degrés de plus. La piste a atteint 20°C à la mi-journée mais le vent reste très présent, ce qui complique le travail des équipes. Pol Espargaró a été le premier à faire un tour rapide, avant d'être battu par Joan Mir puis Takaaki Nakagami, leader jeudi, avant la fin de la première heure d'essais. Pecco Bagnaia a collé 0"800 au Japonais dans la deuxième heure. Le vainqueur des deux dernières courses de l'année est resté un solide leader.

Nakagami a encore évalué le prototype 2022 de Honda, également testé par Pol Espargaró, cinquième du classement. Le Catalan a effectué son premier run sur le modèle 2021, qu'il utilisait jeudi pour se remettre dans le bain après sa grosse chute de Valence, avant de basculer sur la moto dotée des dernières évolutions, notamment au niveau de l'échappement. Álex Márquez a de son côté entamé la journée avec la machine 2020 et pointe au 13e rang.

Fabio Quartararo, déçu que Yamaha ait décidé de ne pas apporter de véritable nouveauté avant le test de Sepang, a signé le troisième temps, devant Joan Mir. Le coéquipier de ce dernier, Álex Rins, occupe la sixième place avec le nouveau châssis évalué par Mir jeudi. Le #42 a connu une chute au virage 6, sans grande conséquence puisqu'il a vite repris ses essais.

Enea Bastianini a pris la huitième place devant son ancien coéquipier, Luca Marini. Ils découvrent tous les deux la Ducati 2021 cette semaine, mais alors que le premier la conservera avec le team Gresini l'an prochain, le second disposera du modèle 2022 chez VR46, qui participe à ses premiers tests cette semaine. Les pilotes KTM, Brad Binder et Miguel Oliveira, complètent le top 10 après les quatre premières heures d'essais.

Johann Zarco, qui doit découvrir le nouveau carénage de Ducati ce vendredi, est 12e, trois places devant Aleix Espargaró, apte à reprendre malgré une chute à haute vitesse jeudi, qui l'a vu retomber sur le dos et le cou.

Le mieux placé des cinq rookies est Raúl Fernández, à la 19e place, tandis que Darryn Binder, 26e et dernier du classement, a réduit l'écart. Fernández devance Sylvain Guintoli, le pilote d'essais de Suzuki, et Dani Pedrosa, qui a repris ses essais après avoir roulé mercredi mais pas jeudi. Parmi les autres pilotes d'essais, Stefan Bradl n'a pas pris la piste avec sa Honda, comme jeudi, alors que Mika Kallio (KTM) et Takuya Tsuda (Suzuki), qui ont roulé lors de la première journée, ne sont pas sortis des garages dans cette matinée.

Test Jerez - Jour 2 - Chronos à 13h00

Pos. Pilote Moto Chrono/Écart Tours 1 P. Bagnaia Ducati 1'36"872 25 2 T. Nakagami Honda +0"800 10 3 F. Quartararo Yamaha +0"889 4 J. Mir Suzuki +1"035 36 5 P. Espargaró Honda +1"083 30 6 A. Rins Suzuki +1"122 32 7 E. Bastianini Ducati +1"139 16 8 L. Marini Ducati +1"153 33 9 B. Binder KTM +1"196 27 10 M. Oliveira KTM +1"213 20 11 F. Morbidelli Yamaha +1"228 16 12 J. Zarco Ducati +1"288 32 13 A. Márquez Honda +1"427 27 14 J. Martín Ducati +1"563 28 15 A. Espargaró Aprilia +1"575 25 16 M. Viñales Aprilia +1"589 35 17 J. Miller Ducati +1"646 20 18 A. Dovizioso Yamaha +1"838 30 19 R. Fernández KTM +2"531 26 20 S. Guintoli Suzuki +2"628 18 21 D. Pedrosa KTM +2"635 33 22 F. Di Giannantonio Ducati +2"675 24 23 R. Gardner KTM +2"829 28 24 M. Bezzecchi Ducati +3"453 28 25 L. Savadori Aprilia +3"499 20 26 D. Binder Yamaha +3"878 28 27 S. Bradl Honda - 0 28 M. Kallio KTM - 0 29 T. Tsuda Suzuki - 0