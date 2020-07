Les 22 MotoGP engagées sur la saison 2020 ont enfin repris la piste toutes ensemble, ce matin à Jerez, pour un premier test officiel post-confinement.

Depuis la suspension du championnat annoncée le 1er mars, causée par la pandémie de COVID-19, seuls quelques tests privés avaient été organisés, faisant rouler KTM, Aprilia et Ducati (et uniquement le pilote d'essai pour le constructeur de Borgo Panigale). Mais en vue de la reprise de la compétition cette semaine, avec le Grand Prix d'Espagne, un test officiel se tient toute la journée afin que tous les pilotes puissent reprendre leurs marques, près de cinq mois après les essais de pré-saison.

Deux sessions sont réservées aux MotoGP au cours de cette journée, à laquelle participent également les autres catégories du championnat : une première s'est tenue ce matin durant une heure et demie, et une seconde aura lieu sur la même durée cet après-midi. Ce matin, le meilleur temps a été établi par Marc Márquez au guidon de la Honda officielle.

Le pilote espagnol a définitivement confirmé sa place aux commandes après une longue salve de changements de leader. Initialement, ce sont Aprilia et KTM qui ont démarré la journée tambour battant, et particulièrement Aleix Espargaró, auteur du premier temps de référence en 1'41"169, puis dans la foulée premier pilote à passer sous la barre des 1'41, avec un chrono de 1'40"089. À ce stade très précoce, on était toutefois très loin des chronos qui allaient être atteints au bout d'une heure et demie de roulage.

Rassuré par sa forme après une longue pause salutaire, Márquez n'a pas tardé à se rappeler au bon souvenir de tous avec un temps de 1'39"211 obtenu dès son quatrième tour. Bientôt, Maverick Viñales a placé sa M1 dans son sillage, en 1'39"490, puis Pol Espargaró a réussi à intercaler à nouveau sa KTM en devançant le pilote Yamaha de 59 millièmes. Cela a ensuite été au tour de Fabio Quartararo, auteur d'un tour en 1'39"442 qui l'a placé au troisième rang provisoire.

À ce stade, nombre de pilotes sont rentrés au stand, ayant bouclé cette première série de tours si libératrice. De retour en piste, Marc Márquez a encore amélioré sa propre référence en atteignant les 1'39"099, puis les 1'38"985. Le Champion du monde en titre allait encore subir d'autres répliques puisqu'à la mi-séance, Aleix Espargaró et Maverick Viñales l'ont devancé avec un chrono identique en 1'38"873.

La riposte de Márquez ne s'est pas fait attendre : il a repris la tête en 1'38"838. Mais, encore une fois, il n'est pas resté longtemps en tête, bientôt remplacé par Jack Miller. L'Australien a placé sa Ducati en première position en 1'38"775, avant une amélioration en 1'38"348. À quelques minutes de la conclusion, le #93 a une nouvelle fois trouvé la ressource pour se replacer aux commandes de la séance, cette fois avec une très nette amélioration de quatre dixièmes lui valant un chrono de 1'37"941. Il s'agira de son dernier mot.

Rins et Rossi complètent le top 3

Valentino Rossi a été le dernier à prendre la piste ce matin, entamant une session qui allait s'avérer discrète pour lui. Longtemps bloqué en fin de classement, il s'est propulsé à la cinquième place dans le time attack des trois dernières minutes.

Cal Crutchlow a lui aussi profité de cette phase finale pour se hisser provisoirement dans le trio de tête. Il allait en être délogé par l'amélioration d'Álex Rins, qui s'est rapproché à 0"252 de Márquez, puis celle de Fabio Quartararo, revenu à 0'371 du temps de référence. Rossi a encore amélioré son chrono dans la foulée pour finalement s'emparer de la troisième place, à 29 millièmes de Rins.

Rapide de bout en bout de la séance, Aleix Espargaró a finalement obtenu la quatrième position, devant Quartararo, Crutchlow et Miller. Au guidon de la KTM, Miguel Oliveira s'est classé huitième, suivi par Franco Morbidelli et Pecco Bagnaia. Face aux nombreuses améliorations de fin de séance, Joan Mir, Pol Espargaró et Maverick Viñales ont quant à eux glissé hors du top 10.

On notera également qu'Andrea Dovizioso a fait son retour en piste, un peu plus de deux semaines après la chute en motocross qui lui a valu une fracture de la clavicule. Déclaré apte, le pilote Ducati a rapidement pris la piste à l'ouverture ce matin, mais il a toutefois limité son roulage. Longtemps cantonné aux dernières positions du classement, il a fait son entrée dans le top 10 dans la dernière demi-heure, avant lui aussi de rétrograder sous le coup des attaques venues de toute part dans les dernières minutes.

Ce temps est plus rapide que le record du temps en course, établi l'an dernier par Márquez lui-même. Il convient de rappeler que la donne chronométrique sera peut-être différente cette année puisque le Grand Prix d'Espagne se déroule deux mois plus tard que d'habitude. La chaleur est crainte et les pilotes en ont eu un premier aperçu ce matin, avec déjà 30°C dans l'air et de 37 à 44°C au sol. Pour le moment, les gommes soft et medium ont été utilisées à l'arrière, tandis que les trois pneus avant proposés par Michelin ont été testés par les pilotes.

Les pilotes MotoGP seront de retour en piste à 14h pour la suite de ces essais.

Test MotoGP Jerez - Session du matin