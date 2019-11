Test Jerez, J2 - La pluie, protagoniste des derniers essais de l'année

C'est par une journée de roulage bien plus courte qu'espéré que les équipes MotoGP ont bouclé leurs essais de cette année. Comme cela était craint, la séance de Jerez a en effet été perturbée par la pluie, arrivée avant midi et grande protagoniste de l'après-midi par la suite. Alors que la matinée avait déjà été retardée et écourtée à cause d'une humidité récalcitrante au virage 5 dont les commissaires ont voulu se débarrasser avant de donner le feu vert aux pilotes, la séance a fini par être clôturée prématurément.

Les pilotes présents en Andalousie ce mardi ont pour certains bouclé à peine quelques tours, et les plus actifs parmi les titulaires ont été les rookies Álex Márquez (36 tours) Brad Binder (35), ou encore Valentino Rossi (33). Lancé dans un travail de fond avec la version 2020 de la Yamaha, le pilote Yamaha s'est senti plus rapide qu'hier sur le sec puis il a souhaité poursuivre ses essais après l'arrivée de la pluie, au contraire de nombre de ses collègues.

Les chronos n'ont que peu de pertinence ce soir, mais on retiendra tout de même que le meilleur temps a été établi dans la matinée par Marc Márquez en 1'37"820. Il s'agit de la deuxième meilleure performance de la semaine, sachant que Maverick Viñales avait roulé lundi en 1'37"131. Six pilotes au total ont pu rouler sous la barre des 1'38. Viñales et Fabio Quartararo y sont à nouveau parvenus aujourd'hui, devancés cependant par les pilotes Suzuki, Álex Rins ne concédant que 17 millièmes à Márquez, et Joan Mir se classant troisième. Andrea Dovizioso a quant à lui obtenu le sixième temps, mais en ne bouclant que cinq tours.

Le leader du jour disposait à nouveau de trois motos dans son stand afin de poursuivre l'évaluation du matériel destiné à 2020, alors que Cal Crutchlow testait de nouvelles pièces sur une base de Honda 2019 et qu'Álex Márquez a pris ses marques avec la moto de cette saison. Parmi les autres nouveautés mises à l'épreuve de la piste cette semaine, le châssis Ducati a une nouvelle fois donné des signaux positifs, mais avec une amélioration qu'Andrea Dovizioso juge encore trop faible. Chez Yamaha, le bilan est similaire concernant le moteur, avec un déficit de vitesse de pointe qui reste trop important pour contenter les pilotes. Du côté de KTM, on regrette surtout la perte de temps de piste, alors que les deux séances de ces derniers jours ont permis de découvrir un nouveau châssis très différent du précédent.

Tous auront quoi qu'il advienne un cahier des charges bien rempli pour les premiers essais de l'année, prévus à Sepang (avec un shakedown à partir du 2 février, puis la séance collective à partir du 7). Chez Suzuki, on y attendra un nouveau châssis après le moteur déjà testé ces derniers jours. Et l'on devrait enfin découvrir la nouvelle Aprilia, alors que les pilotes de la marque ont dû se contenter d'essais d'électronique pour le moment.

Pour la plupart des pilotes débute à présent une pause bienvenue qui leur permettra de se reposer après une longue saison. Marc Márquez, quant à lui, va mettre à profit la coupure pour se faire opérer, ayant connu plusieurs alertes à l'épaule droite ces dernières semaines. L'intervention aura lieu demain à Barcelone.

Test Jerez, J2