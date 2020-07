Dernière répétition à Jerez demain avant le début de saison

Outre les essais effectués de manière privée par différentes équipes dès la fin du confinement, les acteurs du MotoGP se sont déjà retrouvés pour un test collectif à Misano le mois dernier, où étaient présents les pilotes d'essais de Ducati et Suzuki ainsi que les titulaires d'Aprilia et des deux équipes KTM. Honda et Yamaha n'avaient pas participé à ces trois journées collectives, mais seront bien présents pour les derniers tests, qui auront lieu à Jerez à quelques jours du début de saison, programmé sur le même circuit.

Le premier objectif de ces séances de préparation sera évidemment de s'acclimater à la chaleur, sur une piste qui devait normalement accueillir le MotoGP au mois de mai. Les températures seront nettement plus élevées qu'elles n'auraient dû l'être, et il s'agira d'un test grandeur nature pour la nouvelle construction du pneu arrière amené par Michelin. Le manufacturier français a toutefois effectué de nombreuses simulations durant les derniers mois afin d'aborder ces tests, mais surtout les deux Grands Prix disputés sur le circuit espagnol, en toute sérénité.

Pour la première fois depuis février, on retrouvera l'ensemble des équipes et l'intégralité des pilotes titulaires au guidon. La saison s'annonce intense, après avoir été longuement retardée à cause de la pandémie de COVID-19. Chez Honda, les frères Márquez et Cal Crutchlow reprendront le guidon de la RC213V pour la première fois depuis les essais de Losail, disputés juste avant la première course de l'année, finalement annulée. La situation sera la même chez Yamaha pour Valentino Rossi et Maverick Viñales, mais aussi pour les pilotes Petronas SRT. Franco Morbidelli pourra se concentrer sur sa saison 2020 maintenant qu'il a l'assurance d'avoir un guidon pour 2021, tandis que Fabio Quartararo sera peut-être moins serein, lui qui est accusé d'avoir enfreint la réglementation liée aux tests et sera entendu par les commissaires cette semaine.

Chez Ducati, Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci seront à l'œuvre, avant ce qui pourrait être la dernière saison des deux hommes pour le constructeur italien. L'affaire est déjà entendue pour le dernier cité, qui rejoindra Tech3 en 2021, tandis que le vice-Champion du monde en titre pourrait se diriger vers une année sabbatique si aucun accord de prolongation n'est trouvé. Il s'agira pour eux aussi du premier galop d'essai depuis le Qatar, tout comme pour les pilotes Pramac. La Desmosedici GP20 avait été confiée à Michele Pirro pour les tests de Misano, et la situation sera similaire chez Suzuki avec le retour au guidon d'Álex Rins et Joan Mir, qui avaient été suppléés par Sylvain Guintoli le mois dernier.

Aprilia fera rouler Aleix Espargaró et Bradley Smith, qui seront tous deux engagés par la marque de Noale lors des premières courses de la saison, puisque le Britannique remplace Andrea Iannone. Le constructeur italien est celui qui a effectué le plus de changements sur sa moto depuis les essais de pré-saison disputés à Sepang et Losail, et pourra enfin mesurer les progrès effectués grâce au moteur évolué de la RS-GP, qui a été homologué à Misano le mois dernier et a été peaufiné depuis à l'usine.

Chez KTM, le travail reprendra avec les mêmes pilotes qu'en Italie, le constructeur autrichien ayant bénéficié de concessions pour faire rouler ses titulaires lors du premier test collectif. L'avenir du quatuor est désormais scellé puisque Pol Espargaró roulera chez Honda l'an prochain, tandis que Miguel Oliveira, actuellement chez Tech3, et Brad Binder défendront les couleurs de l'équipe d'usine en 2021. Iker Lecuona pourra lui aussi aborder sereinement ce début de saison avec sa place assurée dans l'équipe d'Hervé Poncharal pour 2021.

Cette dernière répétition générale avant le début de saison permettra à l'ensemble des acteurs du MotoGP de tester une dernière fois l'ensemble des protocoles mis en place par la Dorna pour éviter la propagation du COVID-19 dans le paddock. Port du masque, gestes barrière, nombre de mécaniciens limité dans les garages : c'est une nouvelle norme avec laquelle chacun doit apprendre à composer, et il sera important pour tout le monde de la découvrir avant d'être dans le contexte sous pression d'un week-end de course.