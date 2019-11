Test Jerez, J1 - Viñales au-dessus du lot, Márquez au sol

Les casques seront bientôt remisés au placard pour l'hiver, mais auparavant les pilotes MotoGP ont encore un dernier test collectif à mener. Après la séance organisée à Valence la semaine dernière, c'est cette fois à Jerez que les titulaires et quelques pilotes d'essais se sont retrouvés pour deux jours de travail. Alors que les essais Moto2 et Moto3 menés sur place il y a quelques jours ont été perturbés par la météo, la pluie a joué au chat et à la souris avec les pilotes MotoGP durant cette première journée, qui s'est globalement déroulée sans encombre malgré quelques interruptions dues à une légère bruine.

Maverick Viñales a largement dominé cette journée. Seul pilote ce matin à avoir pu passer sous la barre des 1'38, il a d'abord été leader avec un meilleur temps de 1'37"927, puis il a abaissé la référence en 1'37"187, portant alors à sept dixièmes son avance sur son plus proche poursuivant. Malgré un problème technique ce matin, c'est Fabio Quartararo qui déjà occupait la deuxième place du classement à la mi-journée, puis le Français s'est légèrement rapproché en atteignant lui aussi les 1'37, mais Viñales a répliqué pour sceller le meilleur temps définitif du jour en 1'37"131 et s'assurer de conserver une avance stable.

Alors qu'une légère pluie a poussé les pilotes à raccourcir légèrement leur journée, Quartararo devance au classement final la Suzuki de Joan Mir. Marc Márquez a un temps occupé la quatrième place, avant de voir Álex Rins et Franco Morbidelli prendre l'avantage à la mi-journée. Distancé d'une seconde par le leader, le #93 devance Cal Crutchlow au classement du jour, puis la KTM de Pol Espargaró et les deux Ducati officielles.

Chute pour Márquez et passage par le centre médical

Dans le clan Yamaha, beaucoup de travail a été abattu sur les nouveautés de 2020 et Fabio Quartararo a notamment pu commencer à découvrir des pièces moteurs destinées à la saison prochaine. Le travail de fond réalisé aujourd'hui n'était pas forcément propice aux performances et le Français regrettait par ailleurs d'avoir été interrompu par les drapeaux rouges lorsqu'il a tenté de se lancer dans un time attack. À l'aise avec les deux versions de sa moto, Viñales entend pour sa part poursuivre les essais de comparaison demain et tenter d'extraire peu à peu le potentiel de la M1 2020.

Du côté de chez Honda, Marc Márquez met à profit cette séance pour poursuivre les essais comparatifs entre les différentes versions de la RC213V, disposant de trois motos dans son box. Le pilote espagnol a toutefois perdu du temps à la mi-journée dans une chute, survenue au dernier virage alors qu'il était au guidon d'une moto de 2020. Mal arrivé dans le gravier, il s'est tordu l'épaule droite, ce qui l'a mené au centre médical pour des examens de contrôle afin d'être rassuré et de pouvoir reprendre la piste. Álex Márquez a quant à lui intégré aujourd'hui le stand Repsol Honda aux côtés de son frère, alors qu'il avait pris part au test de Valence avec le team LCR. Il a poursuivi son adaptation à sa nouvelle catégorie, tandis que chez LCR Cal Crutchlow a testé de nouvelles pièces sur une base de RC213V 2019.

Chez Ducati, on poursuit l'évaluation du nouveau châssis qui avait donné de bonnes sensations à Valence, avec toujours un bon retour mais des progrès moins importants qu'espéré selon Andrea Dovizioso. Rapidement stoppé par des douleurs à l'épaule la semaine dernière, Danilo Petrucci a fait son retour en piste aujourd'hui. Pecco Bagnaia a quant à lui renoncé à ce test afin de poursuivre la récupération de sa blessure au poignet subie lors du Grand Prix de Valence. Michele Pirro, pilote d'essais Ducati, a pris sa place dans le stand Pramac Racing. On notera que Pirro a été à l'origine d'une première interruption de la journée, à la suite d'un problème technique sur sa machine.

Une chute d'Iker Lecuona a ensuite provoqué une deuxième sortie du drapeau rouge, le temps de réparer l'airfence endommagé. Puis en fin de journée c'est Pol Espargaró qui est tombé, abîmant sérieusement une RC16 dans sa version 2020. À signaler enfin que Dani Pedrosa, malade, est resté au repos aujourd'hui.

Chez Avintia, Karel Abraham manque à l'appel, après avoir annoncé ce week-end la fin abrupte de son engagement par l'équipe espagnole. Dans l'attente de son remplacement par Johann Zarco, c'est Eric Granado qui a été aligné à sa place ce lundi, en récompense de sa troisième place en MotoE cette saison.

Les essais se poursuivront mardi, dernière journée de roulage qui réunira les pilotes titulaires avant la trêve hivernale. Les prévisions annoncent toutefois de la pluie.

Test Jerez, J1