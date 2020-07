Test Jerez – Viñales, Quartararo et Márquez s'affirment avant le GP

Après une première session d'une heure et demie ce matin, les pilotes MotoGP ont repris la piste à 14h, au plus fort de la chaleur à Jerez.

Comme ce matin, c'est Aleix Espargaró qui a pris le meilleur départ au guidon d'une Aprilia décidément très prometteuse en termes de performance pure. Très vite, la Ducati de Jack Miller l'a délogée de la première place avec un chrono de 1'39"214, encore loin toutefois des performances observées ce matin.

Lire aussi : Test Jerez - Márquez devance Rins et Rossi à la reprise

Un drapeau rouge a interrompu la séance au bout d'une vingtaine de minutes et pendant environ 40 minutes, causé par une panne de courant. Au même moment, de l'huile en provenance de l'Aprilia d'Aleix Espargaró avait provoqué la chute d'Álex Márquez (virage 6) et de Danilo Petrucci (virage 11). Le pilote Ducati a été transporté au centre médical et n'a pas repris la piste par la suite. Bien que touché au cou, il a été déclaré apte par les médecins. L'Espagnol, quant à lui, est indemne.

La moto d'Álex Márquez

Lorsque la séance a pu reprendre, c'est Andrea Dovizioso qui a secoué le classement, se portant en tête avec un chrono de 1'39"078 qu'il n'allait par la suite pas être en mesure d'améliorer avant les ultimes minutes. Rapidement, il a été battu par Franco Morbidelli pour quelques centièmes, puis par trois pilotes qui ont atteint la fenêtre des 1'38 dans la foulée : Pol Espargaró (1'38"872), Fabio Quartararo (1'38"826) et Marc Márquez qui a repris la tête en 1'38"474.

À nouveau, Aleix Espargaró est venu se mêler au premier groupe en se portant à 0"290 de Márquez, toutefois confortable leader alors que l'on atteignait 15h30, heure à laquelle aurait initialement dû se terminer cette séance. Márquez n'en est toutefois pas resté là et une nouvelle amélioration a abaissé sa référence à 1'38"021, de plus en plus proche du chrono qu'il avait signé ce matin.

Derrière l'Aprilia #41, on trouvait alors la Yamaha de Quartararo et la KTM de Pol Espargaró. À l'approche de la dernière demi-heure, les attaques du chrono se sont toutefois multipliées et l'on a vu Johann Zarco se hisser dans le top 5 provisoire (1'38"972), puis Joan Mir propulser sa Suzuki à la deuxième place (1'38"380).

Si l'on pensait Márquez à l'abri avec plus de sept dixièmes de marge, c'était sans compter sur Quartararo : le Français a été le premier aujourd'hui à passer sous la barre des 1'38, de quoi se propulser à son tour en tête de la hiérarchie avec une nouvelle référence en 1'37"911. À une vingtaine de minutes de la conclusion de la séance, les Suzuki ont grimpé à nouveau et se sont installées derrière le binôme de tête, avant une confirmation venue de Zarco et synonyme de cinquième place provisoire (1'38"513).

Maverick Viñales a réussi à se hisser à la deuxième, puis à la première place dans les cinq dernières minutes. Avec une avance de 0"118 sur Quartararo, il était le nouveau leader de ces essais alors que la quasi-totalité des pilotes étaient en piste, et son temps de 1'37"793 allait finalement rester comme la référence finale de ce test. Ni Quartararo ni Márquez n'a alors changé de place, tous deux suivis par les Suzuki.

En fin de séance, Morbidelli, alors septième, a été victime d'une chute au virage 13. Les dernières améliorations venues de la concurrence l'ont vu glisser en dixième position, devancé par Bagnaia, Zarco et les frères Espargaró. Jack Miller en termine quant à lui à la 11e place, devant Andrea Dovizioso, qui a pu gagner trois dixièmes en toute fin de séance. On notera encore la 14e position de Cal Crutchlow et la 16e de Valentino Rossi.

Ainsi s'achève ce test de reprise pour le MotoGP, quatre mois et demi après la date de ce qui aurait dû être le premier Grand Prix de la saison, finalement réservé aux catégories Moto2 et Moto3 alors que la pandémie de COVID-19 prenait de l'ampleur. Non sans impatience, nous avons désormais rendez-vous vendredi pour le début du Grand Prix d'Espagne et l'entrée, enfin, dans la compétition.

Classement à suivre